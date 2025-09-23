11:38
Трудоустройство кыргызстанцев за рубежом недостаточно прозрачно, считает депутат

Проект закона «О прозрачности и безопасности в сфере трудоустройства граждан Кыргызской Республики за рубежом» разработал депутат Дастанбек Джумабеков.

По его словам, документ вводит единые правила для организаций, занимающихся трудоустройством за рубежом, включая обязательные разрешения, прозрачные финансовые расчеты и меры по защите граждан от рисков.

Законопроект:

  • устанавливает цифровые механизмы контроля, включая реестр организаций и информационную систему, для повышения прозрачности и доступности информации;
  • регулирует оплату услуг, ограничивая тарифы, чтобы обеспечить их доступность и предотвратить финансовые потери граждан;
  • обеспечивает защиту граждан через обязательное страхование, прозрачные контракты и меры по снижению рисков в странах со спонсорскими системами.

Инициатор полагает, что эти нормы обеспечивают единообразное регулирование рынка трудоустройства.

«Трудовая миграция является важным фактором экономического развития Кыргызской Республики, обеспечивая занятость сотен тысяч граждан и значительные денежные переводы, которые составляют существенную долю валового внутреннего продукта. Основные направления включают государства Евразийского экономического союза, Европейского союза, Южную Корею, Японию, Турцию и страны Персидского залива. Однако увеличение числа мигрантов сопровождается вызовами, связанными с недостаточной прозрачностью деятельности организаций, предоставляющих услуги трудоустройства, а также с рисками для граждан, включая финансовые потери и уязвимость в государствах с особыми системами трудовых отношений, такими как спонсорские модели», — говорится в справке-обосновании.
