Общество

Правовое регулирование остается слабым звеном при внедрении ИИ в КР — Минцифры

Правовое регулирование остается слабым звеном при внедрении искусственного интеллекта и цифровых технологий в Кыргызстане. Об этом, выступая на Центральноазиатском киберюридическом форуме, заявил министр цифрового развития и инновационных технологий Азамат Жамангулов.

Он напомнил, что ранее президентом подписан Цифровой кодекс, который призван решить ряд вопросов, связанных с технологическим развитием. Однако существующая бюрократическая процедура принятия законов значительно отстает от скорости появления инноваций.

Глава Минцифры считает необходимым сформировать правовое поле — законодательная база должна быть готова отвечать на вызовы, которые возникнут в ближайшие два-три года.

Мощности и инфраструктура, необходимые для внедрения искусственного интеллекта в работу государственных органов и бизнеса, станут доступны в Кыргызстане в 2026 году, сказал он.
