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Общество

Скандал с феминале. Минкультуры вынесло предупреждение директору музея ИЗО

Министерство культуры, информации и туризма КР выступило категорически против дефиле обнаженных девушек в храме искусства и не поддерживает подобных провокационных вызовов современного искусства. Об этом говорится в заявлении ведомства по поводу выставки «Феминале современного искусства «Кормилицы».

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В сообщении отмечается, что музей ИЗО имени Гапара Айтиева предоставил площадку и стал соорганизатором проведения международной выставки, которая по замыслу организаторов призвана привлечь внимание общественности к теме экономической свободы женщин.

«Экспозиция сформирована полностью в соответствии с замыслом организаторов (арендаторов) и стала предметом общественной дискуссии. Следует отметить, что реальное воплощение экспозиции весьма далеко от заявленной темы «экономической свободы» женщин. К сожалению, организаторами своеобразно интерпретируется эстетика перфомативности, в котором хореография, пантомима, актерская пластика являются материалом творческого процесса», — говорится в сообщении Минкультуры.

Феминале использует язык провокации как метод, эпатаж, выдавая телесное, наготу за перфомативность, что дезориентирует посетителя и тем более не имеет прямого отношения к заявленной теме экономической свободы.

Из заявления Министерства культуры, информации и туризма

Как отмечается, проведение мероприятия не было согласовано с министерством. «Директор музея предупрежден о том, что такие контенты должны проходить процедуру согласования и указано на необходимость более тщательного изучения концептуальных подходов и целей, согласования методов и приемов реализации замысла выставочных проектов на научно-методическом совете музея», — отмечают в Минкультуры. 

Сообщается, что министр Азамат Жаманкулов поручил создать комиссию по рассмотрению этого вопроса. Глава ведомства отметил, что поручил срочно провести работу по методическим советам о введении инструментария перспективного планирования в подведомственных учреждениях, в том числе и выставочной деятельности, с описанием целей, задач и привлекаемых ресурсов.
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