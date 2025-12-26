Шпионы, банные рейды и пьяный министр: самые громкие скандалы 2025 года

Уходящий 2025 год в Кыргызстане сопровождали громкие скандалы, затронувшие как чиновников высшего ранга, так и деятелей культуры. Задержание сотрудников Русского дома по подозрению в вербовке, издевательство силовиков над мигрантами в Москве, арест мэра Токмока и увольнение министра за пьяную езду — эти события обсуждала вся страна.

24.kg собрал топ самых резонансных инцидентов последних 12 месяцев.

1 Цирк просто! Начался год с разборок в Кыргызском государственном цирке имени Абубакира Изибаева. Несколько артистов пожаловались на директора Светлану Аширову. Ее назвали некомпетентной и интриганкой. Светлана Аширова с критикой категорически не согласилась и пригрозила жалобщикам судом. Однако не успела — ее уволили. На посту главы госцирка она проработала рекордно короткий срок — всего три месяца. Правда, потом опять восстановили, а сам цирк решили перевести на хозрасчет. Несогласные обратились к президенту. ПОДРОБНЕЕ

2 MCN Coin: как мошенники выманили $2,5 миллиона В феврале ГКНБ задержал одного из основателей виртуального актива MCN Coin Исрадина Субанбекова. Позже чекисты опубликовали видео с его признанием в мошенничестве. По его словам, за полтора года компания собрала с граждан $2,5 миллиона. Служба регулирования и надзора за финансовым рынком неоднократно предостерегла доверчивых от вложений в виртуальный актив MCN Coin. Последний не прошел госрегистрацию и не включен в соответствующие реестры. ПОДРОБНЕЕ

3 Документ раздора Бишкекчанам не понравился новый Земельный кодекс. Инициативная группа горожан в составе 60 человек обратилась к президенту с требованием не подписывать его. Дело в том, что новая редакция устанавливала порядок возвращения частной собственности государству со следующими оговорками: при нецелевом использовании земли;

при угрозе возникновения стихийных бедствий и в результате стихийных бедствий;

при особо ценных землях либо особо охраняемых природных территориях для нужд государства. Владельцы недвижимости посчитали, что у них будут изымать участки для общественных нужд не по закону, а по чиновничьей прихоти. Обещанную компенсацию же они, если и получат, то она будет ниже рыночной стоимости, а то и вовсе не заплатят. Президент новый проект Земельного кодекса подписывать не стал. ПОДРОБНЕЕ

4 Битва за орнамент: скандал вокруг бренда YAKA Российская предпринимательница Анна Обыденова создала бренд одежды YAKA, используя орнаменты кыргызской культуры. Местный сегмент соцсетей на этой почве захлестнул настоящий хайп. Читайте по теме Скандал с брендом YAKA: как отреагировало Министерство культуры Кыргызстана Началось все с публикации пользователя Instagram Уулжан Бектуровой. Она выложила на своей странице фото магазина российского бренда YAKA. Возмутившись его линейкой одежды, Уулжан Бектурова написала, что Анна Обыденева «взяла элементы чужой культуры, вырвала их из исторического контекста, превратила в товар и продала тем, кто готов платить за «экзотику». Кыргызстанские блогеры разделили негодование соотечественницы. На Анну Обыденову посыпались упреки и оскорбления. Все попытки объясниться потонули в океане хейта. Предпринимательница ограничила доступ к своей странице. ПОДРОБНЕЕ

5 Дело Русского дома: от обвинений в вербовке до закрытия В апреле в Кыргызстане разразился шпионский скандал. Правда, закончился он ничем. Сотрудники Государственного комитета национальной безопасности Кыргызстана задержали сотрудницу Русского дома в Оше Наталью Секерину. Ей вручили уведомление «о подозрении в вербовке наемников для участия в вооруженных конфликтах на стороне иностранного государства». Понятно, что речь о тех, кого Россия планировала отправить на украинский фронт. Читайте по теме Обвинения в вербовке: что известно о фигурантах дела Первомайский районный суд Бишкека постановил заключить Наталью Секерину под стражу на два месяца. В рамках того же дела задержали и Сергея Лапушкина, сотрудника пресс-службы мэрии Оша. Ему вменили организацию вербовки и обучение наемников. По данным СМИ, еще одним задержанным был Виктор Васильев, которого называют «политологом» и «африканистом». Имя четвертого фигуранта дела не озвучивалось. Но после встречи главы ГКНБ Камчыбека Ташиева с послом России в Кыргызстане Сергеем Вакуновым задержанным изменили меру пресечения на домашний арест. А потом дело и вовсе закрыли. ПОДРОБНЕЕ

6 Банный пар с привкусом политики Это тоже произошло весной, но в Москве. Полицейские совместно с ФСБ и Росгвардией нагрянули в банный комплекс «Бодрость», принадлежащий уроженцу Кыргызстана. По разным данным, там находилось от 25 до 59 человек. Все кыргызские мигранты. Шокирующее видео, предположительно с камер видеонаблюдения, с лежащими на кафельном полу мужчинами и силовиками в балаклавах, расхаживающими прямо по полуголым людям, быстро распространилось в социальных сетях. В МИД вызвали посла России Сергея Вакунова и вручили ему официальную ноту. МВД РФ заявило, что нарушений со стороны силовиков не выявили. МИД России тоже встал на сторону своих силовиков: «Работники силовых структур действовали в рамках имеющихся полномочий в соответствии с российским законодательством». Осмелился упрекнуть Россию только депутат Жогорку Кенеша Жанар Акаев. Он заметил, что партнеры и союзники так не поступают. «Они унижают наших граждан. В Москве более 70 тысяч мигрантов. Им лучше вернуться, чем так унижаться. Нельзя так сидеть и молчать», — сказал он. ПОДРОБНЕЕ

7 Нас избивали, а охранники просто смотрели Танцор Жан Воинов, его супруга, блогер Зарина и ее брат устроили драку в бассейне пятизвездочного отеля Sheraton. Одна из пострадавших, блогер Алина Жакыпова, известная в сети под ником Begemot Kyz, в интервью 24.kg рассказала, что когда ее и подруг избивали, охранники просто стояли и смотрели. Читайте по теме Мне больно: Ассоль Молдокматова о драке с участием сына и невестки Суд встал на сторону потерпевших, он признал Зарину Алмасову и ее брата Рустема Абдрешова виновными. Последнего приговорили к трем годам лишения свободы с применением пробации. Зарину обязали выплатить штраф в 50 тысяч сомов. Суд учел, что у нее двухлетний ребенок, поэтому ограничился административным взысканием. Жана Воинова в начале августа арестовали. Через месяц его отпустили, а дело прекратили, так как пострадавшие в итоге отказались от претензий. ПОДРОБНЕЕ

8 Громкое задержание мэра Токмока Громкая история произошла в июне в Токмоке. На глазах у чиновников, прямо во время совещания, мэра города Максата Нусувалиева задержали по поручению главы ГКНБ Камчыбека Ташиева. Видео разлетелось по соцсетям: короткая фраза «выводите» — и градоначальник в наручниках. Вместе с ним задержали руководителя управления муниципальной собственности и директора строительной компании «Аль-Кадр». Максата Нусувалиева осудили — он получил 13 лет тюрьмы по статье «Коррупция». ПОДРОБНЕЕ

9 Бьют за белый халат? Летом в Национальном госпитале произошло два случая избиения врачей. Пострадал врач-ординатор, находившийся на дежурстве в отделении отоларингологии, и врач отделения экстренной медицинской помощи. Но в итоге участники конфликта отказались от претензий друг к другу. Ординатору повезло меньше — он оказался на больничной койке, а суд вынес решение о его аресте на трое суток. ПОДРОБНЕЕ

10 Почти по Гоголю. Как Акылбек Жапаров поссорился с Медербеком Алиевым Депутат Жогорку Кенеша Медербек Алиев на одном из ресурсов опубликовал статью под заголовком «Одинокие А.Жапаров и С.Жээнбеков. День независимости в Джалал-Абаде». Он отметил, что раньше, когда Акылбек Жапаров был главой кабинета министров, его прибытие на подобные мероприятия сопровождалось почетом — охрана, свита, реакция коллег. А теперь он шел по площади один, «никто его не встречал, не вздрагивал, не подбегал... Никто не заискивал, не лез, не проталкивался быть удостоенным чести с ним поздороваться» (стилистика автора сохранены. — Прим. 24.kg). Читайте по теме Акылбек Жапаров ответил Медеру Алиеву: Иногда лучше жевать, чем говорить Вероятно, депутат хотел таким незатейливым образом проиллюстрировать мысль о «природе власти», которая является не вечным качеством личности, а всего лишь социальной функцией. Поэтому вполне логично, что как только полномочия прекращаются, меняется и окружение, и отношение в обществе. Сама эта сентенция новизной не отличается, но подача и форма, используемые автором, Акылбека Жапарова обидели. И начался закономерный обмен любезностями. ПОДРОБНЕЕ

11 OldBishkek в водовороте разборок В районе ЦУМа в Бишкеке с октября ведется масштабное строительство подземного и надземного торгово-развлекательного комплекса Old Bishkek, владельцем которого является экс-мэр столицы Нариман Тюлеев. Он рассказал о планах по завершению первого этапа к 1 декабря и пообещал обновить знаменитый фонтанный комплекс. «Фонтан у ЦУМа остается и будет еще красивее. Здесь будет красота, как на Таймс-сквер, вам не будет стыдно перед туристами», — убеждал Нариман Тюлеев. Но сроки сорваны, а горожане, возмущенные уродливостью здания, утверждают, что Нариман Тюлеев «сузил» проспект Чуй. В итоге в ситуацию вмешался даже председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев. В ответ на жалобы Наримана Тюлеева, что «народ на него давит», он заявил, что надо делать не как ему нравится, а как лучше людям. Строителям посоветовали снести третий этаж уродливой коробки и убрать сужение на проспекте Чуй. Проезд по центральному проспекту, наконец-то, открыли и непонятный «выступ» на дороге исчез. ПОДРОБНЕЕ

12 Скандал в округе № 13. Когда порядковый номер себя оправдал Парламентские выборы не обошлись без скандалов — ЦИК аннулировала результаты выборов по избирательному округу № 13 (Ноокенский район, Джалал-Абадская область) из-за нарушения тайны голосования. Проверка выявила нарушения на 35 участках. Наблюдатели от кандидатов установили камеры и отслеживали, кто как голосует. Лидером гонки, по предварительным данным, являлся Бакыт Сыдыков. В итоге VIII созыв начал работу без трех депутатов. Выборы в округе № 13 проведут заново. ПОДРОБНЕЕ

13 И еще по следам выборов-2025 Кандидат в депутаты по избирательному округу № 8 Жылдызкан Джолдошева так и не попала в Жогорку Кенеш. Она набрала большинство голосов избирателей по женской квоте. Однако после того, как аннулировали итоги голосования на участках № 5514 и 5249, победу отдали Нуржамал Торобековой. Жылдызкан Джолдошева все суды проиграла. ПОДРОБНЕЕ