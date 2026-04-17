Власть

Экс-чиновникам упростили возвращение на госслужбу. Подписан новый закон

Президент Садыр Жапаров подписал закон о внесении изменений в Закон «О государственной гражданской службе и муниципальной службе».

Документ расширяет перечень лиц, которые могут вернуться на госслужбу в упрощенном порядке.

В частности, право на возвращение получают:

  • сотрудники и должностные лица, проработавшие более двух лет в органах Евразийского экономического союза;
  • лица, занимавшие политические государственные и муниципальные должности (за исключением депутатов местных кенешей).

Для этого необходимо подать личное заявление в течение шести месяцев после освобождения от должности.

Закон вступит в силу через десять дней после официального опубликования.
