В Китае открыли Институт глобального развития: учить чиновников из разных стран

В Китае открыли Институт глобального развития. Новое образовательное учреждение призвано «способствовать реализации инициативы КНР по глобальному развитию и целей устойчивого развития, определенных ООН».

Инициаторами создания нового института выступили Министерство коммерции КНР, Министерство образования КНР и правительство провинции Чжэцзян при поддержке Чжэцзянского университета.

«Опираясь на дисциплины прикладной экономики и государственного управления Чжэцзянского университета, мы будем предлагать программы для получения ученых степеней и обеспечивать долгосрочную стратегическую поддержку талантов в интересах глобального устойчивого развития», — сказал на торжественной церемонии открытия директор института Хуан Сяньхай.

Вуз уже объявил глобальный набор учащихся — первая группа, как ожидается, начнет обучение в сентябре.

Для участия в образовательных программах будут приглашаться высокопоставленные чиновники и лидеры бизнеса из разных стран мира. Институт будет также развивать партнерство с глобальными организациями. Интерес к сотрудничеству, в частности, выразила представитель ЮНИСЕФ в Китае Амакобе Санде.

«Такие платформы, как Институт глобального развития, могут помочь преобразовать опыт в области развития в общие знания и практические решения для стран, стремящихся ускорить прогресс в достижении Целей устойчивого развития», — подчеркнула она.