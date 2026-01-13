11:27
Власть

Сокращают чиновников — платят премии: как перераспределят сэкономленные деньги

Президент Садыр Жапаров подписал указ о мерах по распределению финансовых средств, высвобожденных в рамках дебюрократизации системы государственной службы.

Документ направлен на более рациональное использование бюджетных средств, которые образуются в результате сокращения штатной численности государственных органов, а также их реорганизации или ликвидации. Согласно указу, в первую очередь эти средства будут направляться на выплату компенсаций уволенным сотрудникам в соответствии с трудовым законодательством, а также на покрытие дополнительных расходов, включая текущие операционные затраты и операции с нефинансовыми активами.

Оставшаяся часть высвобожденных средств будет использоваться для стимулирующих выплат сотрудникам центральных аппаратов, ведомственных и территориальных подразделений государственных органов с целью повышения эффективности исполнения служебных обязанностей.

При этом такие поощрительные выплаты не будут учитываться при расчете средней заработной платы, надбавок за работу и проживание в высокогорных и труднодоступных районах, а также премий, пособий и так называемой тринадцатой зарплаты.

В указе также отмечается, что в случае необходимости увеличения штатной численности госорганов дополнительные расходы должны в приоритетном порядке покрываться за счет ранее высвобожденных финансовых средств.

Одновременно утратил силу указ президента от 24 июня 2025 года №191, регулирующий аналогичные вопросы распределения средств в рамках дебюрократизации.

Кабинету министров поручено предусматривать высвобожденные финансовые ресурсы в республиканском бюджете на соответствующий год. Указ вступает в силу через десять дней.
