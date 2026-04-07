12:22
USD 87.45
EUR 101.07
RUB 1.10
Власть

Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире

Министр строительства Нурдан Орунтаев сообщил, что проживает с семьей в съемной квартире в Бишкеке. Об этом он рассказал в эфире УТРК.

По его словам, у него есть собственное жилье в микрорайоне «Тунгуч», однако семья решила переехать ближе к центру — из-за работы, школы и повседневных дел. Квартиру они сдают в аренду, а на эти средства снимают другую.

«Мы решили сдать эту квартиру и на эти же деньги сняли жилье», — пояснил чиновник.

Напомним, ранее Нурдан Орунтаев заявлял, что в Министерстве строительства часть сотрудников получает до 500 тысяч сомов. По его словам, речь идет о высококвалифицированных специалистах — архитекторах и инженерах, задействованных в экспертизе сложных проектов.

Читайте по теме
Он также отмечал, что значительная часть министерства переведена на самофинансирование: около 3 тысяч сотрудников не получают зарплату из республиканского бюджета. По его словам, это позволило увеличить доходы специалистов и повысить эффективность работы ведомства.

Как отмечают эксперты, Минстрой фактически вывели из бюджета и превратили в «самоокупаемую структуру».
Ссылка: https://24.kg/vlast/369259/
просмотров: 385
Версия для печати
Материалы по теме
Популярные новости
7 апреля, вторник
12:14
Комитет одобрил соглашение с АБР на поддержку КР в чрезвычайных ситуациях Комитет одобрил соглашение с АБР на поддержку КР в чрез...
12:10
У мэрии странное понятие о дизайн-коде Бишкека, считают горожане
12:09
В парламенте просят вернуть уроки французского языка в трех столичных школах
12:06
Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире
12:05
Кыргызстан доставил 129 тонн гуманитарной помощи в Иран