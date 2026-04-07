Министр строительства Нурдан Орунтаев живет в съемной квартире

Министр строительства Нурдан Орунтаев сообщил, что проживает с семьей в съемной квартире в Бишкеке. Об этом он рассказал в эфире УТРК.
По его словам, у него есть собственное жилье в микрорайоне «Тунгуч», однако семья решила переехать ближе к центру — из-за работы, школы и повседневных дел. Квартиру они сдают в аренду, а на эти средства снимают другую.
«Мы решили сдать эту квартиру и на эти же деньги сняли жилье», — пояснил чиновник.
Он также отмечал, что значительная часть министерства переведена на самофинансирование: около 3 тысяч сотрудников не получают зарплату из республиканского бюджета. По его словам, это позволило увеличить доходы специалистов и повысить эффективность работы ведомства.
Как отмечают эксперты, Минстрой фактически вывели из бюджета и превратили в «самоокупаемую структуру».