Изменен порядок присвоения классных чинов: введены новые требования к стажу

В Кыргызстане внесены изменения в Указ президента «О присвоении классных чинов государственным и муниципальным служащим и другим лицам». Новый документ подписан президентом Садыром Жапаровым и направлен на совершенствование правового регулирования в сфере присвоения, понижения и лишения классных чинов.

Согласно изменениям, для присвоения классных чинов советников 1-3-го классов устанавливаются требования к стажу работы — не менее пяти лет на государственной или муниципальной службе. Для получения чинов государственных и муниципальных советников 1-3-го классов необходим стаж не менее десяти лет. Однако в отдельных случаях по решению кадровой комиссии или руководства звание может быть присвоено досрочно.

Также уточнен порядок получения первого классного чина: он может быть присвоен не ранее чем через год после назначения на административную должность, а для высших советников — через два года. При переводе внутри одного госоргана срок службы засчитывается непрерывно.

Конкретизирован порядок подачи документов для присвоения высших чинов, установлен единый перечень справок и копий, необходимых для рассмотрения кандидатуры.

Кроме того, в список должностей, для которых предусмотрены классные чины, включены руководитель и заместитель руководителя секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий.