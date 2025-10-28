13:38
USD 87.45
EUR 101.70
RUB 1.09
Общество

Изменен порядок присвоения классных чинов: введены новые требования к стажу

В Кыргызстане внесены изменения в Указ президента «О присвоении классных чинов государственным и муниципальным служащим и другим лицам». Новый документ подписан президентом Садыром Жапаровым и направлен на совершенствование правового регулирования в сфере присвоения, понижения и лишения классных чинов.

Согласно изменениям, для присвоения классных чинов советников 1-3-го классов устанавливаются требования к стажу работы — не менее пяти лет на государственной или муниципальной службе. Для получения чинов государственных и муниципальных советников 1-3-го классов необходим стаж не менее десяти лет. Однако в отдельных случаях по решению кадровой комиссии или руководства звание может быть присвоено досрочно.

Также уточнен порядок получения первого классного чина: он может быть присвоен не ранее чем через год после назначения на административную должность, а для высших советников — через два года. При переводе внутри одного госоргана срок службы засчитывается непрерывно.

Конкретизирован порядок подачи документов для присвоения высших чинов, установлен единый перечень справок и копий, необходимых для рассмотрения кандидатуры.

Кроме того, в список должностей, для которых предусмотрены классные чины, включены руководитель и заместитель руководителя секретариата Национального совета по развитию сферы виртуальных активов и блокчейн-технологий.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/348763/
просмотров: 541
Версия для печати
Материалы по теме
В КР изменили правила для госслужащих: обязательна цифровая грамотность
На обучение в Китай направят более 500 госслужащих Кыргызстана
За 20 лет более 300 госслужащих Кыргызстана прошли обучение в Японии
Чиновников начнут оценивать — Садыр Жапаров подписал новый указ
В Оше сносят бизнес-объекты бывших высокопоставленных чиновников вдоль Ак-Бууры
Неподобающее поведение: как узбекские чиновники лишаются постов из-за скандалов
Разрешить назначение экс-чиновников на госпосты без конкурса хотят в Кыргызстане
Злоупотребление должностными полномочиями. В городе Ош задержаны госслужащие
Как уволить чиновника с утратой доверия. Внесены изменения в закон о госслужбе
Готовы ли вы к проверке от президента? Пройдите тест: какой вы госслужащий
Популярные новости
ГКНБ в&nbsp;Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч ГКНБ в Бишкеке задержал правозащитницу, вымогавшую $50 тысяч
У&nbsp;каждого пятого ребенка в&nbsp;Кыргызстане повышен уровень свинца в&nbsp;крови&nbsp;&mdash; анализ У каждого пятого ребенка в Кыргызстане повышен уровень свинца в крови — анализ
Что обещают синоптики в&nbsp;начале недели в&nbsp;Бишкеке. Прогноз погоды на&nbsp;27-29 октября Что обещают синоптики в начале недели в Бишкеке. Прогноз погоды на 27-29 октября
В&nbsp;Бишкеке выявили &laquo;антикино&raquo;: посетители занимались аморальными делами В Бишкеке выявили «антикино»: посетители занимались аморальными делами
Бизнес
Почему аисты в&nbsp;Кыргызстане годами выбирают &laquo;квартиры&raquo; на&nbsp;сотовых вышках Почему аисты в Кыргызстане годами выбирают «квартиры» на сотовых вышках
&laquo;Тойбосс&raquo; расширяет производство и&nbsp;укрепляет продовольственную безопасность «Тойбосс» расширяет производство и укрепляет продовольственную безопасность
Больше интернета и&nbsp;возможностей в&nbsp;новом тарифе Beeline &laquo;Это 80&nbsp;GB&raquo; Больше интернета и возможностей в новом тарифе Beeline «Это 80 GB»
Переводы из&nbsp;России в&nbsp;&laquo;Мой&nbsp;О!&raquo; и&nbsp;O!Store&nbsp;&mdash; моментально, удобно и&nbsp;без комиссии Переводы из России в «Мой О!» и O!Store — моментально, удобно и без комиссии
28 октября, вторник
12:46
«Лукойл» объявил о продаже своих зарубежных активов из-за введения санкций «Лукойл» объявил о продаже своих зарубежных активов из-...
12:27
«Потерпите еще 2,5 года»: министр объяснил, когда в КР не будут отключать свет
12:24
В Бишкеке заметили девушку в противочумной маске: видео стало вирусным
12:17
Садыр Жапаров принял участие в церемонии открытия «Асман Резиденс-4»
12:07
Кремация в Кыргызстане будет возможна только по желанию человека