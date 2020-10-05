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Разгон митинга в Бишкеке. Протестующие баррикадируют улицу Киевскую

Протестующие забаррикадировали проезд по улице Киевской, куда их с площади оттеснили силовики.

На проезжую часть они прикатили железные контейнеры для мусора. В сторону милиции продолжают лететь камни, сотрудники правопорядка в ответ стреляют из помповых ружей и применяют слезоточивый газ. Митингующие настроены агрессивно.

Минздрав сообщает о пострадавших. По данным ведомства, в клиники города увезли с площади 12 человек. В ведомстве также сообщили о двух пострадавших силовиках. Их с сотрясением мозга доставили в больницу. Ранен в ногу депутат Жанар Акаев.

На акцию протеста вышли представители 11 партий: «Ата Мекен», «Бир Бол», «Бутун Кыргызстан», «Замандаш», «Республика», «Мекенчил», «Мекен Ынтымагы», «Социал-демократы Кыргызстана», «Реформа», «Ордо» и «Ыйман Нуру».
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/167694/
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