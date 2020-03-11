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Мошенники вымогали у «Кыргыз темир жолу» $1 миллион за победу в тендере

Мошенники вымогали у одного из руководителей государственного предприятия «НК «Кыргыз темир жолу» $1 миллион, а потом снизили сумму до $250 тысяч. Об этом сообщили в Антикоррупционной службе ГКНБ.

По ее данным, такие деньги они требовали за победу компании в тендере на замену труб питьевой воды в Кара-Балте. Накануне при получении требуемой суммы задержаны уроженцы Ошской, Нарынской и Чуйской областей. Один из них ранее привлекался по уголовному делу по мошенничеству.

«Для придания мошенническим действиям правдоподобности один из членов группировки заявлял о якобы тесных взаимоотношениях с президентом Сооронбаем Жээнбековым и его окружением, обещая решить вопрос», — отметили в АКС.

Материалы досудебного производства зарегистрировали по статьям 38 (приготовление к преступлению) и 204 (мошенничество в особо крупном размере) УК КР. Задержанные водворены в СИЗО ГКНБ КР. Ведется следствие.
Ссылка: https://24.kg/proisshestvija/146199/
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