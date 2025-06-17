Владельца домов A-Frame в селе Арашан оштрафовали за неправильный выброс мусора

Региональное управление службы экологического и технического надзора по Бишкеку и Аламединскому району Минприроды провело внеплановый рейд в дачном кооперативе «Электрик», который расположен в селе Арашан Аламединского района.

Поводом стала жалоба о нарушении природоохранного законодательства со стороны владельцев некоторых участков. В ходе проверки факты подтвердились.

Владельца домов A-Frame оштрафовали на 75 тысяч сомов за выброс, складирование бытового мусора и других предметов в неустановленных местах, уклонение от прохождения или невыполнение требований государственной экологической экспертизы и нарушение порядка выброса загрязняющих веществ в атмосферу. Санкции применены в рамках Кодекса о правонарушениях.