11:30
USD 87.45
EUR 99.56
RUB 1.10
Общество

Для повышения эффективности. Минсельхоз реабилитирует семь водохранилищ

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности осуществляет реализацию строительных и реабилитационных работ на семи водохранилищах общим объемом 40,628 миллиона кубических метров. Об этом сообщили в ведомстве.

иллюстративное
Фото иллюстративное

Отмечается, что это делается для повышения эффективности использования водных ресурсов в стране.

Минсельхоз проводит:

  • реконструкцию водохранилища в Кеминском районе Чуйской области;
  • осваивает новые орошаемые земли вблизи водохранилища в Московском районе Чуйской области;
  • строит бассейн дренажного регулирования на реке Тугол-Сай в Джумгальском районе;
  • аналогичный возводит в Кочкорском районе Нарынской области;
  • строит бассейн сезонного регулирования в селе Уч-Коргон в Иссык-Кульской области;
  • бассейны дренажного регулирования будут также в Тонском районе на Иссык-Куле и в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области.

Завершить работы на пяти объектах планируют в 2025 году.

Ожидается, что это обеспечит полив на площади 8 тысяч 129 гектаров, а также поможет освоить дополнительно 5 тысяч 995 гектаров новых орошаемых земель.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/332922/
просмотров: 408
Версия для печати
Материалы по теме
Таджикистан, Узбекистан и Казахстан согласовали летний график использования воды
На реке Алтын-Дара хотят построить водохранилище
Жители Ноокена и Базар-Коргона просят президента построить им водохранилище
Сколько воды Кыргызстан отдает соседним странам, рассказали в Жогорку Кенеше
Нехватка поливной воды. В Кыргызстане хотят построить три водохранилища
Новое водохранилище построят в Сузакском районе
На улучшение ирригационной сети Кыргызстана выделят 2 миллиарда сомов
Водохранилище Папан в Оше очистят от мусора. Чиновники обещают
Депутат заявил, что в международные проекты набирают только знакомых чиновников
Кемпир-Абад. Кто проголосовал против (список депутатов)
Популярные новости
Кыргызстан включен в&nbsp;список стран, гражданам которых могут запретить въезд в&nbsp;США Кыргызстан включен в список стран, гражданам которых могут запретить въезд в США
Бишкек&nbsp;&mdash; один из&nbsp;самых дорогих городов с&nbsp;наименьшими доходами Бишкек — один из самых дорогих городов с наименьшими доходами
Штормовое предупреждение: в&nbsp;Кыргызстане ожидается жара до&nbsp;41&nbsp;градуса Штормовое предупреждение: в Кыргызстане ожидается жара до 41 градуса
Озеро Иссык-Куль: экологи бьют тревогу, госорганы молчат Озеро Иссык-Куль: экологи бьют тревогу, госорганы молчат
Бизнес
Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки Acıbadem: возвращение полноценной жизни благодаря трансплантации почки
Впервые в&nbsp;Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн Впервые в Кыргызстане предприниматели могут открыть кассу онлайн
MEGA взяла серебро в&nbsp;Dota 2&nbsp;и&nbsp;CS2&nbsp;на первом кибертурнире Gov.Games MEGA взяла серебро в Dota 2 и CS2 на первом кибертурнире Gov.Games
Moody&rsquo;s улучшило прогноз по&nbsp;кредитному рейтингу Узбекистана Moody’s улучшило прогноз по кредитному рейтингу Узбекистана
17 июня, вторник
11:21
Таможенная служба усиливает контроль за ввозом запрещенных рыболовных сетей Таможенная служба усиливает контроль за ввозом запрещен...
11:15
Владельца домов A-Frame в селе Арашан оштрафовали за неправильный выброс мусора
11:08
На альтернативной дороге север — юг камнепад перекрыл движение
11:01
Курс валют в коммерческих банках Кыргызстана на 17 июня
10:47
Для повышения эффективности. Минсельхоз реабилитирует семь водохранилищ