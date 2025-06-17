Для повышения эффективности. Минсельхоз реабилитирует семь водохранилищ

Министерство водных ресурсов, сельского хозяйства и перерабатывающей промышленности осуществляет реализацию строительных и реабилитационных работ на семи водохранилищах общим объемом 40,628 миллиона кубических метров. Об этом сообщили в ведомстве.

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Отмечается, что это делается для повышения эффективности использования водных ресурсов в стране.

Минсельхоз проводит:

реконструкцию водохранилища в Кеминском районе Чуйской области;

осваивает новые орошаемые земли вблизи водохранилища в Московском районе Чуйской области;

строит бассейн дренажного регулирования на реке Тугол-Сай в Джумгальском районе;

аналогичный возводит в Кочкорском районе Нарынской области;

строит бассейн сезонного регулирования в селе Уч-Коргон в Иссык-Кульской области;

бассейны дренажного регулирования будут также в Тонском районе на Иссык-Куле и в Ала-Букинском районе Джалал-Абадской области.

Завершить работы на пяти объектах планируют в 2025 году.

Ожидается, что это обеспечит полив на площади 8 тысяч 129 гектаров, а также поможет освоить дополнительно 5 тысяч 995 гектаров новых орошаемых земель.