Цирк, звери и бесплатное мороженое: в «Ала-Арче» устроят семейный праздник

17 мая в природном парке «Ала-Арча», на территории зоны отдыха «Кыргыз Айылы», состоится семейный праздник для детей и взрослых. Об этом сообщили в управделами президента, в ведении которого находится парк.
Начало мероприятия запланировано на 14.00. Участие в программе бесплатное, вход в парк осуществляется по стандартному тарифу.
По данным организаторов, гостей ожидает насыщенная программа:
— цирковое шоу с персонажами — жирафом Мелманом, слоном Дамбо, обезьянкой Абу, а также с мимами, клоунами и артистами;
— экзотическое шоу с настоящими змеями и редкими животными, с которыми можно будет сфотографироваться;
— анимация, аквагрим, игры, конкурсы и интерактивы для детей;
— выступления артистов и музыкальная программа.
Особым подарком для юных гостей станет бесплатное мороженое.
В управлении делами главы государства отметили, что мероприятие организовано с целью создания доступных и качественных условий для семейного отдыха в природных зонах.