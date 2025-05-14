Цирк, звери и бесплатное мороженое: в «Ала-Арче» устроят семейный праздник

17 мая в природном парке «Ала-Арча», на территории зоны отдыха «Кыргыз Айылы», состоится семейный праздник для детей и взрослых. Об этом сообщили в управделами президента, в ведении которого находится парк.

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Начало мероприятия запланировано на 14.00. Участие в программе бесплатное, вход в парк осуществляется по стандартному тарифу.

По данным организаторов, гостей ожидает насыщенная программа:

— цирковое шоу с персонажами — жирафом Мелманом, слоном Дамбо, обезьянкой Абу, а также с мимами, клоунами и артистами;

— экзотическое шоу с настоящими змеями и редкими животными, с которыми можно будет сфотографироваться;

— анимация, аквагрим, игры, конкурсы и интерактивы для детей;

— выступления артистов и музыкальная программа.

Особым подарком для юных гостей станет бесплатное мороженое.

В управлении делами главы государства отметили, что мероприятие организовано с целью создания доступных и качественных условий для семейного отдыха в природных зонах.