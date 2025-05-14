16:30
USD 87.45
EUR 97.19
RUB 1.08
Общество

Цирк, звери и бесплатное мороженое: в «Ала-Арче» устроят семейный праздник

17 мая в природном парке «Ала-Арча», на территории зоны отдыха «Кыргыз Айылы», состоится семейный праздник для детей и взрослых. Об этом сообщили в управделами президента, в ведении которого находится парк.

Читайте по теме
В «Ала-Арче» стартовал летний сезон. Вход сегодня был бесплатным

Начало мероприятия запланировано на 14.00. Участие в программе бесплатное, вход в парк осуществляется по стандартному тарифу.

По данным организаторов, гостей ожидает насыщенная программа:

— цирковое шоу с персонажами — жирафом Мелманом, слоном Дамбо, обезьянкой Абу, а также с мимами, клоунами и артистами;
— экзотическое шоу с настоящими змеями и редкими животными, с которыми можно будет сфотографироваться;
— анимация, аквагрим, игры, конкурсы и интерактивы для детей;
— выступления артистов и музыкальная программа.

Особым подарком для юных гостей станет бесплатное мороженое.

В управлении делами главы государства отметили, что мероприятие организовано с целью создания доступных и качественных условий для семейного отдыха в природных зонах.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/329040/
просмотров: 135
Версия для печати
Материалы по теме
«Ала-Арча» жаратылыш паркында амфитеатр ачылды
В природном парке «Ала-Арча» открыли амфитеатр
Кабмин передал частнику земли парка «Ала-Арча» для создания центра исследований
В «Ала-Арче» стартовал летний сезон. Вход сегодня был бесплатным
Парк «Ала-Арча» 30 апреля будет закрыт для всех транспортных средств
Природный парк «Ала-Арча» заработает по-новому с 1 мая. Что изменилось?
Каныбек Туманбаев: Не справившихся с цифровизацией в госорганах уволят
Садыр Жапаров биринчи айым менен Ала-Арча сейил багында көчөт отургузушту
Садыр Жапаров с супругой отдохнул в природном парке «Ала-Арча»
На майских праздниках до природного парка «Ала-Арча» запустят автобусы
Популярные новости
Круглосуточные стоматологии в&nbsp;Бишкеке. Адреса и&nbsp;телефоны Круглосуточные стоматологии в Бишкеке. Адреса и телефоны
Сейсмологи предупреждают о&nbsp;возможных повторных толчках в&nbsp;КР Сейсмологи предупреждают о возможных повторных толчках в КР
&laquo;Рабочего давления&raquo; не&nbsp;существует. Что нужно знать о&nbsp;гипертонии «Рабочего давления» не существует. Что нужно знать о гипертонии
&laquo;Крик сердца&raquo; кыргызской кардиохирургии: профессор обратился к&nbsp;властям «Крик сердца» кыргызской кардиохирургии: профессор обратился к властям
Бизнес
ЗАО &laquo;МПЦ&raquo; вновь собрало банкиров в&nbsp;интеллектуальной битве &laquo;МОЗГОБОЙНЯ&nbsp;&mdash; QUIZ&raquo; ЗАО «МПЦ» вновь собрало банкиров в интеллектуальной битве «МОЗГОБОЙНЯ — QUIZ»
Раздавай интернет от&nbsp;MEGA бесплатно! Раздавай интернет от MEGA бесплатно!
Вейпы запрещены. Чем их&nbsp;заменить, чтобы не&nbsp;возвращаться к&nbsp;сигаретам? Вейпы запрещены. Чем их заменить, чтобы не возвращаться к сигаретам?
Вечер рок-хитов и&nbsp;классики с&nbsp;оркестром &laquo;Манас&raquo; при поддержке MEGA Вечер рок-хитов и классики с оркестром «Манас» при поддержке MEGA
14 мая, среда
16:25
Цирк, звери и бесплатное мороженое: в «Ала-Арче» устроят семейный праздник Цирк, звери и бесплатное мороженое: в «Ала-Арче» устроя...
16:23
В Иссык-Кульской области построят малую ГЭС «Чок-Тал»
16:16
ЗАО «МПЦ» вновь собрало банкиров в интеллектуальной битве «МОЗГОБОЙНЯ — QUIZ»
16:00
Безопасный путь в школу. Как десятиклассница борется с ДТП в своем родном селе
15:56
С начала 2025 года бензин в Кыргызстане подорожал на 1-1,5 сома