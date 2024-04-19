Из Омска выдворили двух граждан Кыргызстана без трудового договора и патента

В Омске задержали девять иностранцев, у которых не было трудового договора и патента. Об этом сообщило в соцсетях ГУ ФССП России по Омской области.

По словам мужчин, они не смогли найти деньги для самостоятельного выезда из России.

Омские приставы привлекли граждан Узбекистана, Кыргызстана и Таджикистана к административной ответственности. Им грозит штраф в размере 2 тысяч рублей и принудительное выдворение из России.

Фото ГУ ФССП России по Омской области. Задержанные мигранты

Мигранты, в том числе двое кыргызстанцев 27 и 40 лет, признаны судом к принудительному выдворению из России.

В итоге всех иностранцев сопроводили до аэропорта Толмачево на рейсы в Бишкек, Душанбе и Худжанд.