Что можно и нельзя есть во время месяца Рамазан? Рекомендации специалистов

В Кыргызстане начался священный месяц Рамазан — один из пяти столпов ислама. Во время поста мусульмане воздерживаются от приема пищи в течение всего светового дня.
Специалисты отмечают, что неправильное питание или переедание в месяц Рамазан могут навредить организму. Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора рассказал, что следует употреблять во время поста, а от каких продуктов стоит воздержаться.
Какие продукты следует употреблять во время поста?
- Любой прием пищи начинайте с воды и фиников. Блюда должны быть из натуральных продуктов.
- В питании используйте белковые продукты: мясо животных и птицы, рыбу, яйца, молочные и кисломолочные продукты, бобовые, разнообразные крупы, овощи, фрукты, орехи, масла.
- Распределение пищевой нагрузки во время ифтара и сухура зависит от возраста, пола, физической нагрузки человека, его состава тела. Если постящийся не работает и может позволить себе сон после сухура, то на завтрак может быть каша с орехами, напиток с сухофруктами, яйцо или творог.
- Если человеку предстоит физический труд, то на завтрак можно горячее белковое блюдо — крупяной гарнир с бифштексом из говядины или блюдо из птицы или рыбы, салат из овощей, горячий напиток из сухофруктов.
- Во время ифтара важно есть не торопясь и понемногу, не стоит сильно наедаться, ешьте в привычном количестве. Например, есть случаи, когда на голодный желудок поступает в большом количестве пища, то возможен заворот кишок, который лечится только операционным путем.
Что нельзя есть во время поста?
Во время Рамазана вам придется временно изменить рацион питания. Избегайте соленых продуктов, помидоров, различных соленых салатов и рыбу. Замените их фруктами и большим количеством воды.
Уберите из меню сладости (кондитерские изделия, торты, пироги). Они ослабляют тело и быстро вызывают чувство голода. Замените их природными сладостями — сухофруктами, пастилой, медом. Ешьте финики, курагу, изюм, орехи вместо сладостей, но только через два-три часа после разговения.
Если вы начинаете утро с кофе или крепкого чая, то следует отказаться от них во время Рамазана. Кофе может иметь вредное воздействие на организм.