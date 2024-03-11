Что можно и нельзя есть во время месяца Рамазан? Рекомендации специалистов

В Кыргызстане начался священный месяц Рамазан — один из пяти столпов ислама. Во время поста мусульмане воздерживаются от приема пищи в течение всего светового дня.

Специалисты отмечают, что неправильное питание или переедание в месяц Рамазан могут навредить организму. Департамент профилактики заболеваний и госсанэпиднадзора рассказал, что следует употреблять во время поста, а от каких продуктов стоит воздержаться.

Какие продукты следует употреблять во время поста?

Любой прием пищи начинайте с воды и фиников. Блюда должны быть из натуральных продуктов.

В питании используйте белковые продукты: мясо животных и птицы, рыбу, яйца, молочные и кисломолочные продукты, бобовые, разнообразные крупы, овощи, фрукты, орехи, масла.

Распределение пищевой нагрузки во время ифтара и сухура зависит от возраста, пола, физической нагрузки человека, его состава тела. Если постящийся не работает и может позволить себе сон после сухура, то на завтрак может быть каша с орехами, напиток с сухофруктами, яйцо или творог.

Если человеку предстоит физический труд, то на завтрак можно горячее белковое блюдо — крупяной гарнир с бифштексом из говядины или блюдо из птицы или рыбы, салат из овощей, горячий напиток из сухофруктов.

Во время ифтара важно есть не торопясь и понемногу, не стоит сильно наедаться, ешьте в привычном количестве. Например, есть случаи, когда на голодный желудок поступает в большом количестве пища, то возможен заворот кишок, который лечится только операционным путем.

Что нельзя есть во время поста?

1 Избегать продуктов, которые вызывают жажду

Во время Рамазана вам придется временно изменить рацион питания. Избегайте соленых продуктов, помидоров, различных соленых салатов и рыбу. Замените их фруктами и большим количеством воды.

2 Попрощаться со сладостями

Уберите из меню сладости (кондитерские изделия, торты, пироги). Они ослабляют тело и быстро вызывают чувство голода. Замените их природными сладостями — сухофруктами, пастилой, медом. Ешьте финики, курагу, изюм, орехи вместо сладостей, но только через два-три часа после разговения.

3 Отказ от кофе и крепкого чая

Если вы начинаете утро с кофе или крепкого чая, то следует отказаться от них во время Рамазана. Кофе может иметь вредное воздействие на организм.