20:48
USD 89.32
EUR 97.09
RUB 1.01
Общество

Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики

В рейтинге крупнейших городов мира по качеству воздуха World Air Quality Бишкек поднялся на 18-е место.

В 18.00 статус города отмечен как «нездоровый для чувствительных групп». Индекс качества воздуха, по данным сайта, составляет 117 (AQI). Информация доступна в режиме реального времени.

На территории посольства США в Кыргызстане также установлена станция. Каждый час информация обновляется. Индекс качества воздуха в районе дипломатической миссии «нездоровый для чувствительных групп» — 114 (AQI).

Индекс качества воздуха (AQI) разделен на шесть категорий, указывающих на возрастающий уровень опасности для здоровья. Значение AQI выше 300 — это опасное качество воздуха, а значение ниже 50 — хорошее.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285095/
просмотров: 401
Версия для печати
Материалы по теме
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Столица в десятке лидеров рейтинга
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Датчики показывают «нездоровый» индекс
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Загрязнение воздуха в Бишкеке. Что показывают датчики
Популярные новости
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Сильных толчков не&nbsp;будет Землетрясение в Кыргызстане. Сильных толчков не будет
Ждут&nbsp;ли Кыргызстан разрушительные землетрясения? Ответ сейсмолога Ждут ли Кыргызстан разрушительные землетрясения? Ответ сейсмолога
Землетрясение в&nbsp;Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не&nbsp;паниковать Землетрясение в Кыргызстане. Глава МЧС призвал граждан не паниковать
К&nbsp;середине недели в&nbsp;Бишкеке потеплеет, но&nbsp;ненадолго К середине недели в Бишкеке потеплеет, но ненадолго
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
Добро пожаловать в&nbsp;новый филиал ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;, открытый в&nbsp;Бишкеке! Добро пожаловать в новый филиал ЗАО «Коммерческий Банк КСБ», открытый в Бишкеке!
25 января, четверг
20:42
Сотрудничество с Китаем. Подписан меморандум о строительстве каскада ГЭС в КР Сотрудничество с Китаем. Подписан меморандум о строител...
20:19
Пустующие здания органов МСУ могут передавать под образовательные учреждения
19:30
Снос пристройки в центре и обеспечение питьевой водой. Что происходит в Бишкеке
19:10
В Кызыл-Кие избит ученик лицея «Сапат». Задержан учитель
19:00
Цифра дня. 102 миллиона евро вложил ЕБРР в проекты в Кыргызстане в 2023 году