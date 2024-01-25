Кемпир-абадское дело. СИН проводит проверку по заявлению Темира Махмудова

Служба исполнения наказаний начала проверку по заявлению одного из арестованных по кемпир-абадскому делу о давлении в СИЗО. Об этом 24.kg сообщила пресс-секретарь ведомства Ызаат Тургунбаева.

По ее словам, в принципе, пыток быть не могло. Тем не менее по устным заявлениям обвиняемых СИН начала внутреннее расследование в отношении сотрудников учреждения № 21. Однако факт поступления специального заявления от обвиняемых руководству учреждения или лицу по этому факту не зафиксирован.

«В соответствии с требованиями Уголовно-исполнительного кодекса Кыргызстана проводятся плановые и внеплановые обыски по правилам внутреннего распорядка. 22-23 января 2024 года также проведены обыски, в ходе которых у обвиняемых и осужденных было обнаружено несколько запрещенных предметов», — сказала она.

Ранее арестованный Темир Махмудов заявил, что на него оказывают давление. Его слова передала адвокат Асель Аргынбаева.

«По словам Махмудова, вечером 22 января во время проверки камеры с целью поиска запрещенных предметов на него оказали психологическое давление и высмеяли», — сказала она.

22 октября 2022 года создан комитет поддержки Кемпир-Абадского водохранилища. В него вошли активисты, политики и депутаты парламента. В тот же день в интервью журналистам президент Садыр Жапаров заявил: в органах власти есть информация, кто стоит за митингами и шествиями по Кемпир-Абаду.

С 23 октября начались массовые аресты. 27 человек власти отправили за решетку по обвинению в подготовке к массовым беспорядкам. В настоящее время под стражей остаются 11 человек.

Ряд международных правозащитных организаций, таких как Международное партнерство по правам человека (IPHR), Всемирная организация против пыток (OMCT), Норвежский Хельсинкский комитет (NHC), Хельсинкский фонд по правам человека (HFHR), «Свобода сейчас» (Freedom Now) и других, распространил заявление, в котором призывает немедленно освободить арестованных в Кыргызстане политиков и активистов.