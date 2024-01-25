Ликвидация Kloop Media. Юристы ходатайствовали о возврате иска прокуратуры

В Октябрьском райсуде прошло очередное заседание по иску прокуратуры Бишкека о ликвидации общественного фонда Kloop Media. Об этом редакция сообщила в своем Telegram-канале.

Юристы «Клоопа» подали ходатайство о возврате иска прокуратуры, так как он не соответствует нормам УПК. Надзорный орган выступил против ходатайства. Судья удалил участников процесса для принятия решения.

В итоге судья в ходатайстве отказал.

Напомним, 28 августа стало известно, что прокурор Бишкека Эмильбек Абдыманнапов подал иск в суд о ликвидации общественного фонда Kloop Media. В нем, в частности, указывается, что «большая часть публикаций носит негативный характер, направленный на дискредитацию представителей государственных и муниципальных органов», «публикации Kloop Media содержат в себе скрытые манипуляции мнением общества, которому навязывают не соответствующие действительности негативные процессы, и создают оппозицию любым начинаниям действующего правительства».

Прокурор приводит несколько заголовков и материалов Kloop.kg, которые, по мнению надзорного органа, резко критикуют власть.

Прокуратура также уличает общественный фонд в сокрытии крупной суммы средств.