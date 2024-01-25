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Общество

Суд прекратил рассмотрение дела в отношении блогера Улукбека Карыбек уулу

Ошский городской суд прекратил рассмотрение уголовного дела в отношении блогера Улукбека Карыбек уулу. Информацию 24.kg подтвердили в пресс-службе суда.

Отмечается, такое решение принято в связи с тем, что в ходе разбирательства прокурор отказался поддержать обвинение.

Напомним, блогера задержали в июле 2023 года. Его обвинили в хулиганстве. Заявление написали работники Ошской межобластной объединенной клинической больницы. Ранее сообщалось, что 7 июля в родильный стационар больницы пришел Улукбек Карыбек уулу в сопровождении двух мужчин. «Они нарушили порядок, ворвались в приемный блок стационара и начали проявлять агрессивное поведение, угрожая и давя на медицинский персонал», — отметили в медучреждении.

Персонал не один раз просил блогера и его спутников не входить в отделение, не препятствовать оказанию помощи беременным и роженицам, говоря, что готовы ответить на все вопросы на территории стационара, чтобы не нарушать инфекционный режим. Но Улукбек Карыбек уулу на такое предложение не согласился, задерживал осмотр больных и фиксировал их на видеокамеру, включая беременных женщин.

В больнице добавили, что блогер взломал служебную входную дверь в отделение реанимации и интенсивной терапии, проник внутрь в уличной одежде и обуви и препятствовал работе медицинского персонала, а также нанес материальный ущерб имуществу родильного стационара ОМОКБ.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/285081/
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