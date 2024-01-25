Армения намерена направить военного атташе в Кыргызстан

Армения намерена направить военных атташе в Чехию и Кыргызстан. Соответствующие проекты решения правительства включены в повестку заседания 25 января. Об этом сообщило издание «Арменпресс».

В проекте о направлении военного атташе в КР отмечается, что Армения и Кыргызстан имеют значительный потенциал и перспективы дальнейшего развития отношений в сфере обороны и военно-технической области.

«Присутствие военного атташе в КР будет способствовать дальнейшему развитию сотрудничества двух государств и придаст новый импульс реализации совместных мер в сфере обороны», — говорится в обосновании к проекту.

Как отмечается, должность военного атташе в Кыргызстане будет совмещена с должностью военного атташе в Казахстане.