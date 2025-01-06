Развлечения на Святки. Гадания, которые помогут предсказать будущее

В дни зимних праздников можно заглянуть в будущее. Лучшим временем для этого считаются Святки — период с сочельника (6 января) до Крещения (19 января). Раньше верили, что в это время приоткрываются небеса, позволяя заглянуть в будущее.

Церковь, конечно, не одобряет подобных заигрываний с нечистой силой. Но в народе традиция по-прежнему сильна.

К тому же, считается, что именно во время Святок нечистая сила не может навредить, поскольку теряет свою мощь.

Редакция 24.kg предлагает читателям несколько необычных вариантов гаданий. За реальность предсказаний, конечно, не ручаемся. Но интересно провести зимний вечер и повеселиться вполне получится. Главное, относиться ко всему с юмором и не придавать слишком большого значения результатам.

Башмачок за ворота

Самым популярным является гадание на суженого по обуви. Так гадают многие десятилетия. Да и особых приготовлений это не требует.

Девушки снимают с левой ноги туфельки и кидают их за ворота, наблюдая, в какую сторону ляжет носок.

Если он окажется повернутым назад к воротам — жить девушке еще год дома, не выходить замуж. Если повернется в какую-то другую сторону — быть в новом году сосватанной.

Имейте в виду, что башмачком можно попасть и по голове случайному прохожему. Поэтому откажитесь от метания шпилек. Если башмачок прилетит в голову мужчине, то можно тут же продолжить гадание. Достаточно спросить имя прохожего, которого угораздило проходить мимо вашего дома в этот момент.

Считается, что именно так и будут звать будущего партнера.

Погадать на суженого можно и дома. Чтобы будущий избранник пришел во сне, советуют положить под подушку расческу со словами: «Суженый мой, ряженый, приди мои косы расчесать!». Тот, кто приснится, и станет будущим мужем.

Книги, газеты и домашние животные

Есть очень веселый способ узнать, что вас ждет. Достаточно взять книгу, подумать о том, что вас волнует, после наугад открыть страницу и не глядя ткнуть пальцем в строчку.

Считается, что эта фраза станет и ответом на вопрос, и описанием будущих событий.

Если вы гадаете с кем-то еще, можно попросить этого человека назвать номер страницы и строчки сверху или снизу. Кстати, для этого гадания можно использовать и газету. Результаты вас повеселят, поверьте. Особенно весело процесс идет, когда гадают компанией.

Если у вас дома есть домашние животные, то для рождественских гаданий подойдут и они.

Например, с помощью кошки можно узнать, сбудется задуманное или нет. Для этого надо загадать желание или задать вопрос и разместиться с кошкой в разных помещениях. Затем позвать животное и ждать, с какой лапы оно переступит порог. Если с левой, то задуманное исполнится, с правой — нет. Говорят, такой ритуал действует лишь в канун Нового года и во время Святок.

Вглядываемся в тени и фигуры

Если у вас развито воображение, то предсказать будущее помогут тени. Нужно мысленно сформулировать вопрос или подумать о проблеме. Затем надо сесть за стол перед светлой ровной стеной, на стол поставить перевернутую вверх дном тарелку. На тарелку кладут скомканный бумажный лист и поджигают его с помощью восковой свечи.

После наблюдайте за тенями, которые появляются, пока бумага горит.

По тому, какую форму они принимают, можно получить ответы и узнать будущее. Трактовать значение фигур поможет ваша фантазия.

Похожее гадание на воске. Оно тоже считается одним из самых распространенных. Процесс несложный: воск кладут в ложку и плавят его над свечкой, а затем выливают в емкость с холодной водой и разглядывают получившиеся фигуры. Именно трактовка результата и вызывает обычно наибольшие сложности. Если ваша интуиция и воображение ничего не подсказывают, можно обратиться к интернету. Там много вариантов для расшифровки получившихся силуэтов.

Можно также погадать по воде и свечам. Для этого надо в таз налить воду, а по краям развесить полоски бумаги с желаниями или предсказаниями. Листки должны немного не доставать до воды. После в емкость опускаются зажженные плавающие свечки, их количество равно числу участвующих в гадании. Далее внимательно следим за своей свечой — если она подожгла бумажку, значит, сбудется то, что на ней написано.

Важный момент. Во время таких гаданий будьте предельно внимательны. Иначе можно ненароком устроить пожар.

Крупы и посуда тоже подойдут

Для гаданий можно использовать любые подручные средства. Например, использовать рис для принятия важного решения. Надо держать руку ладонью вниз над банкой с рисом и громко задать свой вопрос. После захватить горсточку крупы и пересчитать ее количество.

Если количество рисинок четное, то ответ положительный, нечетное — отрицательный.

Некоторые для предсказания будущего используют кухонную утварь. Если вы собрались в сочельник большой компанией, можно погадать на чашках. Для этого в одну из них наливают воду, а в другие кладут сахар, соль, кольцо, монетку, лук и хлеб. После каждый из гадающих выбирает с закрытыми глазами чашку и смотрит, что в ней.

Вода означает спокойную жизнь, сахар — какое-то хорошее событие, соль — несчастье, хлеб — достаток и благополучие в семье, лук — много слез, монета — к богатству, а кольцо, конечно, предвещает скорый брак.

Современный вариант

Один из современных способов гадания — набрать любой телефонный номер и дождаться ответа. Если на другом конце провода мужчина, то девушка должна спросить его имя.

Считается, что именно так и будут звать ее будущего супруга.

Если же к телефону подойдет женщина, это говорит о возможной сопернице за возлюбленного. Если трубку поднимет ребенок — то девушка скоро выйдет замуж и у супругов появятся дети.