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Общество
Сюжет: Скандалы с чиновниками

Из СИЗО в частную клинику. Кто из политиков сменил нары на VIP-палату

Экс-премьер-министра Жанторо Сатыбалдиева накануне вновь вернули из палаты больницы в исправительную колонию № 47, где он отбывал наказание до болезни. Бывшего высокопоставленного чиновника прооперировали в БНИЦТиО. Нужно отметить, весьма оперативно. Его госпитализировали неделю назад и уже вчера вернули на нары.

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«Жанторо Сатыбалдиев обратился с грыжей поясничных позвонков. После операции лежал в отделении под конвоем. Его выписали и этапировали в колонию», — сообщили редакции.

Зачастую арестованные чиновники неделями, а то и месяцами отбывают срок в VIP-палатах частных клиник. Но привилегия такая дается не всем.

24.kg решило напомнить, кто из арестованных политиков получил возможность отбывать срок следствия не в СИЗО или колонии, а в больничной палате со всеми удобствами.

Первооткрыватели

Практику отбывания срока следствия не в СИЗО, а в частной клинике «Бикард» ввели нынешний председатель ГКНБ Камчыбек Ташиев и экс-таможенник Райымбек Матраимов. До этого следственно-арестованных даже с самыми тяжелыми заболеваниями переводили в больницу в ИК № 47. Добиться госпитализации было крайне сложно. Помнится, адвокаты неоднократно обращались к руководству учреждений, писали письма и выступали в СМИ, чтобы их больным подзащитным оказали медицинскую помощь.

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Единственный случай, когда заключенному позволили лечиться вне закрытого учреждения и даже вне страны — в 2014 году Ахматбеку Келдибекову позволили улететь в Германию. Он тогда проходил обвиняемым по делу о коррупции в Соцфонде. Расследование дела было приостановлено.

Больше подобных случаев общественность не помнит.

Экс-заместителя председателя Таможенной службы Райымбека Матраимова задерживали два раза. Сначала в октябре 2020 года ему предъявили обвинение в коррупции на таможне. Тогда он пошел на сделку со следствием и выплатил 2 миллиарда сомов. Суд приговорил его к выплате штрафа в 260 тысяч сомов.

Второй раз бывшего таможенника задержали в феврале 2021-го за незаконное обогащение. Тогда суд избрал меру пресечения в виде содержания в СИЗО ГКНБ. В камере он пожаловался на плохое самочувствие. Его тут же перевели в клинику «Бикард».

Раймбек Матраимов пробыл в клинике почти все время следствиям — около месяца. Причем без конвоя.

У его палаты дежурили молодые люди спортивного телосложения в штатском.

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У бывшего высокопоставленного чиновника и одного из богатейших людей в Кыргызстане якобы диагностировали заболевание сердца. Лечиться в хороших условиях на мягкой кровати с телевизором в палате гораздо приятнее, чем лежать на шконке СИЗО ГКНБ.

В апреле уголовное дело в отношении Райымбека Матраимова прекратили. В ГКНБ заявили, что по официальным документам, у бывшего таможенника и его близких нет недвижимости.

Последователи Матраимова

После Матраимова в «Бикарде» появились новые пациенты, среди которых депутаты, премьер-министры и активисты. Клинику в народе даже стали в шутку называть «филиалом СИЗО ГКНБ». Всех, кто мог себе это позволить, переводили в палаты этой недешевой больницы.

В феврале по факту незаконного обогащения был задержан депутат парламента Кубанычбек Жумалиев. Он пробыл в СИЗО, куда его заключили по решению суда, около месяца, а после тоже слег в «Бикард».

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Нардеп несколько недель пролежал в частной клинике с сердечно-сосудистым заболеванием. При этом точного диагноза Жумалиева никто не озвучил.

Обвиняемому изменили меру пресечения, когда он выплатил ущерб государству в размере 1 миллиарда сомов. Кубанычбек Жумалиев перечислил на счет ГКНБ 45 миллионов сомов и передал государству цементный завод в Таш-Кумыре (Ноокенский район).

В июне в клинику «Бикард» с заболеванием сердца поступил экс-премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиев.

Его, напомним, задержали по факту незаконного обогащения еще в январе. Он пробыл в СИЗО ГКНБ с момента задержания до госпитализации — полгода.

Мухаммедкалый Абылгазиев месяц пролежал в частной клинике. У бывшего премьера были проблемы с сердцем из-за коронавируса, который он ранее перенес.

Больные и не очень

В июле в «Бикард» были госпитализированы фигуранты дела по «Кумтору» экс-руководитель аппарата президента Данияр Нарымбаев и бывший депутат парламента Исхак Пирматов.

Данияр Нарымбаев заболел коронавирусом. С двусторонней пневмонией его госпитализировали в частную клинику после того, как в следственном изоляторе не смогли оказать соответствующую медицинскую помощь.

О болезни Исхака Пирматова ничего не известно. Его, по некоторым данным, привезли в «Бикард» немногим ранее.

Через десять дней нахождения в больнице Исхака Пирматова отпустили под подписку о невыезде. Бывший парламентарий пошел на сделку со следствием, его приговорили к выплате штрафа в размере 300 тысяч сомов.

А так можно было?

Другого фигуранта дела по «Кумтору» экс-премьер-министра Омурбека Бабанова в июле госпитализировали в другую частную клинику — «Авиценна».

Известно, что у политика тоже якобы были проблемы с сердцем. Ни сам политики, ни люди из его близкого окружения не раскрывают точного диагноза.

Бабанову изменили меру пресечения и отпустили лечиться за рубежом. Обвиняемый в коррупции вылетел в Москву 5 августа и вернулся ровно через месяц.

В конце июля бывшего директора ГП «Кыргыз темир жолу» Василия Дашкова, задержанного по подозрению в коррупции, перевели в частную клинику «Бикард».

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Через месяц в социальных сетях появилось видео, где Василий Дашков свободно без наручников гуляет по территории частной клиники.

Присутствующие конвоиры без формы не смогли ответить, почему обвиняемый в особо тяжком преступлении находится не в палате, а на скамье во дворе больницы.

Ролик вызвал резонанс в соцсетях, после чего Дашкова вернули в СИЗО ГКНБ, а начальника изолятора и его заместителя уволили.

Не все «Бикард»

Лидеру партии «Туран» Женишу Молдокматову, обвиняемому в организации массовых беспорядков, в «Бикарде» провели операцию на сердце.

До госпитализации в частную клинику он находился в исправительной колонии № 47, где имеется больница для заключенных. Сейчас, по данным ГСИН, его состояние удовлетворительное. К Женишу Молдокматову приставлен конвой.

Обвиняемого в вымогательстве денег активиста Мелиса Аспекова тоже перевели в эту клинику в августе.

До этого Мелис Аспеков содержался в СИЗО-1 Бишкека и попал с инфарктом миокарда сначала в Национальный центр кардиологии, а после уже в палату со всеми удобствами в клинике «Бикард».

Адвокат настаивает на том, чтобы Аспекову провели судебно-медицинскую экспертизу. На странице следственно-арестованного в соцсетях опубликовали видео из больницы, где ему провели операцию.

Не все следственно-арестованные попадают в «Бикард». В сентябре экс-главу спецслужб Абдиля Сегизбаева перевели из камеры в больницу при ГКНБ. По некоторым данным, у бывшего председателя Госкомитета сердечно-сосудистое заболевание — последствие перенесенной пневмонии.

В ГКНБ отмечают, что состояние Абдиля Сегизбаева удовлетворительное.

Не хочет в клинику

Ухудшилось состояние и бывшего президента Алмазбека Атамбаева, как утверждают его адвокаты. Недавно вышли результаты медицинской экспертизы.

Как сообщил Сергей Слесарев, в заключении отмечается: анализ представленных документов Атамбаева показал, что состояние его здоровья ухудшилось после перенесенного в 2020 году коронавируса.

«Эксперты выявили коронарную болезнь сердца и остеохондроз грудных и поясничных позвонков с поражением межпозвонковых дисков. От лабораторных биохимических исследований Атамбаев отказался. При этом в заключении указывается, что возможные стрессовые ситуации могут привести к ухудшению течения кардиологических заболеваний и развитию осложнений», — пояснил адвокат.

Однако переводится в больницу или частную клинику Алмазбек Атамбаев не желает. Его защита настаивает на освобождении бывшего главы государства. Суды пока это прошение не удовлетворили.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/207412/
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