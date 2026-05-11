В Бишкеке строймусор выбрасывали из окна многоэтажки. К нарушителям приняты меры

В Бишкеке строительный мусор выбрасывали из окна многоэтажки. К нарушителям приняты меры. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, в Бишкекское управление департамента государственного архитектурно-строительного контроля поступило видеообращение. Горожане показали, как выбрасывают строительный мусор из окна многоэтажного строящегося объекта.

Управлением государственного архитектурно-строительного контроля оперативно проведена проверка на объекте строительства 5-этажного клубного жилого дома на улице Манаса, 6/6а.

В результате проверки установлено несоблюдение требований организации строительного производства, а также норм закона о градостроительстве и архитектуре. В отношении ОсОО «Интер Хаус Кейджи» приняты административные меры и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.