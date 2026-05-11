23:07
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Общество

В Бишкеке строймусор выбрасывали из окна многоэтажки. К нарушителям приняты меры

В Бишкеке строительный мусор выбрасывали из окна многоэтажки. К нарушителям приняты меры. Об этом сообщает Минстрой.

По его данным, в Бишкекское управление департамента государственного архитектурно-строительного контроля поступило видеообращение. Горожане показали, как выбрасывают строительный мусор из окна многоэтажного строящегося объекта.

Управлением государственного архитектурно-строительного контроля оперативно проведена проверка на объекте строительства 5-этажного клубного жилого дома на улице Манаса, 6/6а.

В результате проверки установлено несоблюдение требований организации строительного производства, а также норм закона о градостроительстве и архитектуре. В отношении ОсОО «Интер Хаус Кейджи» приняты административные меры и выдано предписание об устранении выявленных нарушений.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373396/
просмотров: 184
Версия для печати
Материалы по теме
Мусор летел на больницу. Стройкомпанию в Бишкеке привлекли к ответственности
Туристов просят убирать за собой мусор: Минприроды запускает дроны для контроля
Администрация глэмпинга в Оруу-Сае прокомментировала ситуацию с мусором в ущелье
Оруу-Сай утопает в мусоре. Кыргызстанец показал состояние ущелья
Дастан Бекешев: 30 процентов штрафов за выброс мусора остаются неоплаченными
ЖК одобрил законопроект об усилении ответственности граждан за выброс мусора
Рамиз Алиев: Люди не везут мусор на полигон, они выбрасывают его у БЧК
В Бишкеке выделено 62 миллиона сомов на установку сортировочных пунктов мусора
Частный дом утонул в мусоре, «Тазалык» провел срочную очистку
Бишкекчанин сам убрал мусор на водохранилище и зовет других сделать так же
Популярные новости
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
11 мая, понедельник
23:00
Улицу Осмонова в Оше закроют. Будут убирать последствия проливного дождя Улицу Осмонова в Оше закроют. Будут убирать последствия...
22:43
Российский режиссер будет сотрудничать с молодежным театром «Учур»
22:42
В Бишкеке строймусор выбрасывали из окна многоэтажки. К нарушителям приняты меры
22:20
На программу «золотых виз» Трампа подали лишь 338 заявок
22:01
Рассекреченные материалы Пентагона об НЛО посмотрели 500 миллионов раз за сутки