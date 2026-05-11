Рассекреченные материалы Пентагона об НЛО посмотрели 500 миллионов раз за сутки

Всего за 24 часа после публикации на специальном сайте Пентагона рассекреченных материалов о неопознанных воздушных явлениях (НВЯ) и НЛО зафиксировали почти полмиллиарда посещений, заявил представитель министерства обороны США Шон Парнелл, пишет DW.

В феврале 2026 года Дональд Трамп поручил обнародовать документы, связанные с НВЯ и НЛО, объяснив это решение «огромным общественным интересом» к теме. 8 мая Минобороны США начало публиковать эти файлы на сайте Пентагона. Власти не смогли сделать окончательные выводы об явлениях и призвали общественность и экспертов к «самостоятельному анализу».

9 мая на сайте Пентагона опубликовали 161 файл об НЛО. В их числе — фотоснимки, документы в формате PDF, а также видеозаписи. Некоторые ролики сняты в последние годы, как минимум один из них — в январе 2026-го.