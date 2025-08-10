Окул бала Райымбека Матраимова арестован на время следствия

Окул бала Райымбека Матраимова Мунарбек Сайпидинов арестован на время следствия. Решение вынес Первомайский районный суд Бишкека.

По словам адвоката Элнуры Алымбаевой, Мунарбек Сайпидинов не признает свою вину.

Напомним, ему предъявлены обвинения в коррупции при продаже гособъектов в Кара-Суйском районе Ошской области.

Фото из архива. Окул бала Райымбека Матраимова Мунарбек Сайпидинов арестован на время следствия

Ранее сообщалось, что установлен факт незаконной передачи в частную собственность земельных участков, принадлежащих государству. По версии следствия, Мунарбек Сайпидинов с 2014 года по настоящее время совместно с должностными лицами Савайского айыльного округа продавал госземли.

«Указанные лица незаконно изъяли из государственного учета социально значимые земельные участки и объекты, причинив государству крупный ущерб. По факту возбуждено дело по статье «Коррупция» УК КР. Гражданину М.С. заочно предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

М.С. задержан в России и доставлен в Кыргызстан. Установлено, что он был судим за аналогичные преступления. Проводятся необходимые оперативно-разыскные и следственные мероприятия, в результате которых будут установлены все причастные лица и их действиям будет дана правовая оценка», — отмечали в МВД.

Мунарбек Сайпидинов задержан в Новосибирске (РФ) 6 августа и экстрадирован в Бишкек.