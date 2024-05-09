Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты

В годы войны Киргизская ССР направила на фронт каждого четвертого жителя страны. Всего были призваны более 363 тысяч кыргызстанцев. Погибли около 100 тысяч человек.

Орденами и медалями награждены более 150 тысяч кыргызстанцев. Звания Героя Советского Союза удостоены 74 человека, кавалерами Орденов Славы трех степеней стали 29 кыргызстанцев.

В Советскую Киргизию перебазировали более 30 крупных предприятий и эвакуировали более 300 тысяч человек, в том числе 16 тысяч жителей блокадного Ленинграда и около 3,5 тысячи детей.

Трудящиеся республики внесли в фонд обороны на постройку танков и боевых самолетов 189 миллионов рублей наличными, 964 миллиона рублей облигациями и 59 килограммов серебра. А колхозы и совхозы республики сдали в фонд 4,5 миллиона пудов (около 74 тысяч тонн) зерна и 500 тысяч пудов (более 8 тысяч тонн) мяса.

На 1 мая в Кыргызстане проживали 39 ветеранов Великой Отечественной войны. Среди них 3 инвалида и 18 участников ВОВ, 8 бывших узников концлагерей и 10 блокадников Ленинграда. Также в стране проживает 552 труженика тыла.