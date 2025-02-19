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Общество

В городе Ош принадлежавшая Матраимову гостиница передана управлению образования

Гостиница, принадлежавшая бывшему заместителю председателя Таможенной службы Райымбеку Матраимову и конфискованная ранее в пользу государства, передана городскому управлению образования. Информацию «Азаттыку» подтвердила глава управления Салтанат Аманова.

По ее словам, управление полмесяца назад переехало в двухэтажное здание общей площадью 1 тысяча 468 квадратных метров. Бывшее же здание управления образования будет отдано детскому дому «Лотос».

В сентябре 2024 года сообщалось, что спортивный клуб Erem в Оше, ранее принадлежавший семье Райымбека Матраимова, передан мэрии южной столицы. 

В 2024 году после того, как Райымбек Матраимов был объявлен в розыск, а позже задержан в Баку, власти сообщали о том, что в пользу государства конфисковано имущество Матраимова. Среди этих объектов были дома и нежилые в Бишкеке, Оше и Иссык-Кульской области. Пресс-центр ГКНБ отмечал, что недвижимое имущество Райымбека Матраимова общей стоимостью $34 миллиона 810 тысяч 500 (3 миллиарда 98 миллионов 134 тысячи сомов) передали в собственность государства. 

«Отберем все имущество. Матраимову не оставим ни одной сотки земли. Он будет простым человеком. Как раньше, Райымом-миллионом он уже не будет, даже если вернется», — говорил глава ГКНБ Камчыбек Ташиев.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/320463/
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