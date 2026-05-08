09:31
USD 87.42
EUR 102.10
RUB 1.17
Общество

Мэрия Бишкека анонсировала дату возобновления подачи горячей воды

Мэрия Бишкека анонсировала дату возобновления подачи горячей воды. По ее данным, муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» завершило ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях, предназначенных для подачи горячего водоснабжения в городе.

По данным пресс-службы мэрии, 8 мая специалисты предприятия приступят к поэтапному заполнению системы холодной водой и подготовке к запуску горячего водоснабжения.

Нагрев воды на ТЭЦ Бишкека и подача горячей воды потребителям начнутся с 9 мая.

Традиционно в первую очередь горячая вода начнет поступать в социальные учреждения — больницы, поликлиники, детсады, школы.

В отдельных районах, особенно на верхних этажах многоквартирных домов, восстановление подачи горячего водоснабжения может занять дополнительное время.

«Бишкектеплосеть» просит горожан при возобновлении подачи горячей воды из тепловых сетей проверить и закрыть краны на смесителях, а также для исключения перетоков, нарушающих горячее водоснабжение, отключить водонагревательные баки, перекрыв запорную арматуру, отсекающую водонагреватель от стояков общего пользования.

Горячую воду в Бишкеке отключили 1 апреля.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373101/
просмотров: 305
Версия для печати
Материалы по теме
Трубы не выдержали проверку: в Бишкеке выявили прорывы на теплосетях
В парламенте просят отодвинуть сроки отключения горячей воды в домах
После отключения отопления пропала горячая вода. Пояснения «Бишкектеплосети»
Изношенные сети дали сбой: на улице 7 Апреля устраняют порыв
В «Городке энергетиков» Бишкека тоже отключат горячую воду
В части Бишкека отключат горячую воду
В центре Бишкека временно отключат горячую воду
На проспекте Чуй в Бишкеке семь дней будут отключать горячую воду
В 5-м микрорайоне Бишкека отключат горячую воду
Переврезка трубопровода. Часть Бишкека 6 октября останется без горячей воды
Популярные новости
Понюхать и&nbsp;не&nbsp;умереть: какие горные растения стоит обходить стороной Понюхать и не умереть: какие горные растения стоит обходить стороной
День Конституции: насколько хорошо вы&nbsp;знаете Основной закон Кыргызстана. Тест День Конституции: насколько хорошо вы знаете Основной закон Кыргызстана. Тест
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
Пикник в&nbsp;горах. Почему от&nbsp;цветов и&nbsp;растений надо держаться подальше Пикник в горах. Почему от цветов и растений надо держаться подальше
Бизнес
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
&laquo;Давай с&nbsp;нами&raquo;: КРСУ открывает двери для будущих студентов «Давай с нами»: КРСУ открывает двери для будущих студентов
Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к&nbsp;празднованию 9&nbsp;Мая Мэр Каракола Талантбек Иманов проверил подготовку города к празднованию 9 Мая
8 мая, пятница
09:15
Садыр Жапаров объяснил, почему функции Минцифры перешли управделами президента Садыр Жапаров объяснил, почему функции Минцифры перешли...
09:03
Мэрия Бишкека анонсировала дату возобновления подачи горячей воды
09:00
Температурные рекорды. Самым теплым 8 мая в Бишкеке было в 2025 году
08:44
Скончался председатель Ленинского райсуда Бишкека Болотбек Абдуллаев
08:39
Садыр Жапаров осмотрел новый корпус в санатории «Голубой Иссык-Куль»
7 мая, четверг
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 8 мая: без осадков
20:02
На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
20:00
Премьерный четверг: кыргызские фильмы, «Мортал Комбат» и хоррор с Адамом Скоттом