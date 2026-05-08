Мэрия Бишкека анонсировала дату возобновления подачи горячей воды. По ее данным, муниципальное предприятие «Бишкектеплосеть» завершило ремонтно-восстановительные работы на тепловых сетях, предназначенных для подачи горячего водоснабжения в городе.

По данным пресс-службы мэрии, 8 мая специалисты предприятия приступят к поэтапному заполнению системы холодной водой и подготовке к запуску горячего водоснабжения.

Нагрев воды на ТЭЦ Бишкека и подача горячей воды потребителям начнутся с 9 мая.

Традиционно в первую очередь горячая вода начнет поступать в социальные учреждения — больницы, поликлиники, детсады, школы.

В отдельных районах, особенно на верхних этажах многоквартирных домов, восстановление подачи горячего водоснабжения может занять дополнительное время.

«Бишкектеплосеть» просит горожан при возобновлении подачи горячей воды из тепловых сетей проверить и закрыть краны на смесителях, а также для исключения перетоков, нарушающих горячее водоснабжение, отключить водонагревательные баки, перекрыв запорную арматуру, отсекающую водонагреватель от стояков общего пользования.

Горячую воду в Бишкеке отключили 1 апреля.