В Бишкеке 12 мая ожидаются дожди с грозами. Температура воздуха поднимется до +18 градусов.

Отключение света, воды и газа

9.00-17.00 – улица Фрунзе, дом 374.

Памятные даты

В 1926 году Пишпек переименовали во Фрунзе в честь уроженца города, советского военачальника Михаила Фрунзе.

Название города просуществовало до февраля 1991-го, когда его переименовали в Бишкек.

Международный день медицинской сестры

Профессиональный праздник медицинских сестер отмечается в день рождения одной из знаменитых англичанок Флоренс Найтингейл, которая во время Крымской войны (1853-1856) организовала первую в мире службу сестер милосердия.

Хотя фактически празднику уже более 150 лет, только в январе 1974 года принято официальное решение отмечать этот день 12 мая.



В Кыргызстане более 33 тысяч специалистов со средним медицинским образованием. На плечи медсестер ложится до 80 процентов всей заботы о больных.

Люди, которые меняли мир

Родился переводчик Шаршеналы Абдылдаев

Родился 12 мая 1937 года. Переводчик, прозаик.

С 1961-го работал редактором, старшим редактором, заместителем главного редактора главной редакции комитета Гостелерадио Киргизской ССР, с 1969 года — старшим редактором отдела переводной художественной литературы издательства «Кыргызстан», с 1972-го — старшим редактором, затем начальником управления Госкомиздата Киргизской ССР. С 1983 года был директором кыргызского отделения Литфонда СССР, а с 1985-го — завотделом в журнале «Ала-Тоо».

Творческую биографию начал как поэт. В 1958 году в коллективном сборнике «Жалын» («Пламя») впервые опубликованы стихи.

Его перу принадлежит ряд рассказов и повестей. Занимается художественным переводом.

Умер 22 июня 2025 года.

Родилась поэтесса Алымкан Дегенбаева

В 1941 году в селе Беловодском в семье колхозника родилась Алымкан Дегенбаева.

С 1967-го — преподаватель Ошского пединститута, с 1976 года — консультант Ошского отделения Союза писателей Киргизии. С 1985-го — заведующая литературной частью Кыргызского академического драматического театра. Именно в это время театр представлял Кыргызстан в Москве и на региональных фестивалях.

Печатается с 1962 года. Первый стихотворный сборник «Кызыл мончок» («Красные бусы») издан в 1972-м. Произведения поэтессы опубликованы на украинском, узбекском, казахском языках.

Она является автором многочисленных переводов, среди которых произведения Софокла, Уильяма Шекспира, Карло Гольдони, Гарсиа Лорки, Таалая Осмонова и других.

С 1996 года успешно работает в Бишкекском городском драматическом театре имени Арсена Умуралиева, являясь одним из его основоположников.

Умер тюрколог Василий Радлов

Родился 17 (5) января 1837 года в Берлине. Российский востоковед-тюрколог, этнограф, один из пионеров сравнительно-исторического изучения тюркских языков и народов.

С 1858-го и до конца жизни жил и творил в России. В 1861-1862 и 1868-1869 годах путешествовал по Северному Кыргызстану и Юго-Восточному Казахстану. Его труды «Образцы народной литературы тюркских племен», «Из Сибири», «Опыт словаря тюркских наречий» и другие охватывают, кроме тюркологических материалов, и богатые кыргызоведческие сведения.

Зафиксировал и издал отрывки эпоса «Манас» и другие фольклорные памятники тюрков.

Внес огромную лепту в восстановление исторической памяти о доисламской письменной культуре кыргызов и их исторических соседей.

Автор около 150 научных трудов.

Умер 12 мая 1918-го.

