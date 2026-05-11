В Сузакском райуправлении градостроительства кадровые изменения

Максатбек Жанашов назначен начальником Сузакского районного управления градостроительства и архитектуры Департамента градостроительства и архитектуры при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики.

Соответствующий приказ подписал министр Нурдан Орунтаев.

Прежний руководитель Нурлан Коконов был освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

Фото Минстроя. Максатбек Жанашов

Начальник Джалал-Абадского регионального управления градостроительства и архитектуры Дастан Кадыров представил нового руководителя коллективу управления и пожелал ему успехов в дальнейшей служебной деятельности.

Ранее Максатбек Жанашов занимал должность заместителя начальника Сузакского районного управления градостроительства и архитектуры.