21:33
USD 87.45
EUR 102.94
RUB 1.16
Общество

В Сузакском райуправлении градостроительства кадровые изменения

Максатбек Жанашов назначен начальником Сузакского районного управления градостроительства и архитектуры Департамента градостроительства и архитектуры при Министерстве строительства, архитектуры и жилищно-коммунального хозяйства Кыргызской Республики.

Соответствующий приказ подписал министр Нурдан Орунтаев.

Прежний руководитель Нурлан Коконов был освобожден от занимаемой должности согласно поданному заявлению.

Минстроя
Фото Минстроя. Максатбек Жанашов

Начальник Джалал-Абадского регионального управления градостроительства и архитектуры Дастан Кадыров представил нового руководителя коллективу управления и пожелал ему успехов в дальнейшей служебной деятельности.

Ранее Максатбек Жанашов занимал должность заместителя начальника Сузакского районного управления градостроительства и архитектуры.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/373393/
просмотров: 85
Версия для печати
Материалы по теме
У министра энергетики появился новый заместитель
В кадровый резерв без конкурса. Экс-чиновникам и сотрудникам ЕАЭС откроют вход
В Национальной гвардии Кыргызстана назначен новый командующий
Шакир Маматов стал заместителем главы Духовного управления мусульман Кыргызстана
Тим Кук уходит с поста генерального директора корпорации Apple
Первым вице-президентом Федерации борьбы Кыргызстана стал Уткуржан Айсаев
Спустя 2,5 месяца в ГП «Кыргызфармация» снова сменился руководитель
Кубанычбек Атажанов освобожден от должности представителя Кыргызстана в ОДКБ
Мэром города Раззакова стал Данияр Кенжебаев
Темирбека Эркинова освободили от должности замминистра здравоохранения
Популярные новости
Ядовитые твари и&nbsp;другие животные, с&nbsp;которыми опасно встречаться в&nbsp;Кыргызстане Ядовитые твари и другие животные, с которыми опасно встречаться в Кыргызстане
На&nbsp;парад 9&nbsp;Мая в&nbsp;Москву приедут лидеры четырех государств На парад 9 Мая в Москву приедут лидеры четырех государств
Кыргызстан в&nbsp;годы Великой Отечественной войны. Цифры и&nbsp;факты Кыргызстан в годы Великой Отечественной войны. Цифры и факты
Пятнадцать вопросов о&nbsp;том, как уберечься от&nbsp;клещей и&nbsp;не&nbsp;подцепить инфекцию Пятнадцать вопросов о том, как уберечься от клещей и не подцепить инфекцию
Бизнес
В&nbsp;Караколе прошел праздничный концерт в&nbsp;честь 9&nbsp;Мая В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая
В&nbsp;парке &laquo;Евразия&raquo; масштабно отпраздновали День Победы В парке «Евразия» масштабно отпраздновали День Победы
&laquo;Оптима Банк&raquo;&nbsp;&mdash; 34&nbsp;года рядом с&nbsp;клиентами «Оптима Банк» — 34 года рядом с клиентами
Cвязь как право на&nbsp;развитие: О! поздравляет с&nbsp;профессиональным праздником Cвязь как право на развитие: О! поздравляет с профессиональным праздником
11 мая, понедельник
21:23
В Сузакском райуправлении градостроительства кадровые изменения В Сузакском райуправлении градостроительства кадровые и...
21:00
Прогноз погоды в Кыргызстане на 12 мая: будет дождливо
20:45
В городе Ош ввели в эксплуатацию новый муниципальный рынок «Келечек»
20:25
В Австрии стартовало «Евровидение-2026»
20:03
В Бишкеке 99 процентов квартир подключены к горячей воде