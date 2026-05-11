В Караколе прошел праздничный концерт в честь 9 Мая

На центральной площади Каракола прошло масштабное и значимое праздничное шоу, посвященное 81-му Дню Победы. По оценкам организаторов, мероприятие собрало более 15 тысяч жителей и гостей города, став одним из крупнейших событий в регионе за последние годы.

Мероприятие организовано мэрией Каракола, международным патриотическим движением «Победа 9/45» и АНО «Евразия».

С первых минут площадь наполнилась атмосферой торжества, живых эмоций и единства. Выступление легендарной группы «Любэ», которая впервые за последние 20 лет вышла на сцену в Кыргызстане, стало одним из ярких акцентов программы. Их песни, знакомые и близкие многим поколениям, вызвали мощный отклик у публики — зрители подпевали, включали фонарики и встречали артистов аплодисментами.

Как отметил мэр города Талантбек Иманов в своей поздравительной речи, Кыргызстан внес достойный вклад в Победу.

«Мы обязаны уважать великий подвиг солдата, помнить и чтить наших героев. Во время войны в Кыргызстан эвакуировано больше полмиллиона граждан Советского Союза, и республика стала для них вторым домом. Более 300 тысяч кыргызстанцев погибли на полях сражений за свободу и общую Победу. После войны наши земляки восстанавливали Каракол. Своими руками строили дороги, школы и больницы. Благодаря их труду наш Каракол развивался и становился сильнее. Наш уважаемый президент Садыр Нургожоевич дал нам поручение построить «новый» город — современный, цифровой, туристический, чтобы показать всему миру всю красоту нашего города. С праздником Победы, уважаемые каракольцы!» — сказал он.

Председатель организационного комитета движения «Победа 9/45» Борис Чернышов отметил: «Кыргызстан — наш верный соратник и один из центров празднования общей Победы, где особенно ярко чувствуется братское плечо. В этом году 9 Мая движение «Победа 9/45» объединяет десятки стран. Наше единство, скрепленное Великой Победой 1945 года, не знает границ. Мы снова идем плечом к плечу: акции памяти проходят в Абхазии, Армении, Казахстане, Таджикистане, Узбекистане, Китае, а также в ряде западных стран. Ведь именно в этом сплочении — наша сила и наша общая правда о Великой Отечественной войне».

Николай Басков подарил зрителям по-настоящему яркое и эмоциональное выступление, которое стало одним из запоминающихся, а группа «Блестящие» своей программой добавили динамику и праздничное настроение в концерт. Не менее тепло публика встречала и кыргызстанских артистов — Жылдыз Осмоналиеву, Султана Садыралиева, Аксая, Гулзат Рыскулову, Малику Дину и Омара. Их номера придали вечеру особую душевность и национальный колорит.

Центральная площадь была полностью заполнена: люди приходили семьями, с детьми и друзьями, создавая атмосферу настоящего народного праздника. Музыка, световое оформление сцены и общее настроение сделали этот вечер по-настоящему запоминающимся.

Кульминацией шоу стал красочный праздничный салют, который озарил небо над Караколом и жемчужиной Кыргызстана — озером Иссык-Куль — и стал яркой финальной точкой этого дня.

Праздничное шоу в Караколе стало не просто концертом, а значимым культурным событием, которое объединило тысячи людей разных национальностей и возрастов, подарило сильные эмоции и еще раз напомнило о важности памяти, уважения к истории и ценности мира.