Обвиняемый в массовых беспорядках Жениш Молдокматов переведен в клинику «Бикард»

Обвиняемый в массовых беспорядках Жениш Молдокматов находится в частной клинике «Бикард». Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе ГСИН.

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Уточняется, что Жениш Молдокматов перенес операцию на сердце.

«Обвиняемый находится в частной клинике под конвоем. Его состояние удовлетворительное», — проинформировали в ведомстве.

Ранее адвокат Жениша Молдокматова сообщал, что его подзащитный госпитализирован в больницу при ИК-47.

Жениш Молдокматов не признает вину и ранее сказал, что в знак протеста объявил голодовку. Ему вручили уведомление о подозрении в совершении преступления по статье 264 «Организация массовых беспорядков» УК КР.

5-6 октября 2020 года прошли митинги в знак протеста против фальсификации итогов парламентских выборов. Затем начались беспорядки. 6 октября ЦИК вынужденно аннулировала итоги выборов. Из колоний выпустили несколько осужденных политиков.

9 октября Алмазбек Атамбаев, его сторонники, Омурбек Бабанов и другие заявили еще об одном митинге. На площади произошла потасовка между сторонниками Садыра Жапарова и бывшего президента.

Позже ГКНБ и МВД задержали многих из них, в том числе Алмазбека Атамбаева, активиста Темирлана Султанбекова, экс-руководителя аппарата главы государства Фарида Ниязова, бывшего сотрудника Девятой службы ГКНБ Каната Сагымбаева, экс-замглавы МВД Курсана Асанова. Некоторые остаются под стражей до сих пор. Другим изменили меру пресечения на домашний арест.