Минздрав Кыргызстана и Корея намерены сотрудничать в сфере ортодонтии

Министр здравоохранения КР Дамир Осмонов провел рабочую встречу с делегацией специалистов из Республики Корея, посвященную вопросам стоматологических заболеваний в КР, развитию сотрудничества в сфере ортодонтии и внедрения современных медицинских технологий.

В ходе встречи особое внимание уделено вопросам повышения качества ортодонтической помощи, в том числе детям с врожденными пороками развития зубочелюстной системы. Стороны обсудили внедрение цифровых решений, включая 3D-моделирование и технологии изготовления элайнеров, направленные на повышение эффективности лечения.

Министр подчеркнул важность развития высокотехнологичной медицинской помощи и отметил заинтересованность Кыргызстана в использовании передового опыта Республики Корея, особенно в части инновационных подходов в ортодонтии.
