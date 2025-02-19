В Бишкеке подросток за рулем «Нивы» сбил ребенка. Его задержали через три дня

В Бишкеке правоохранители задержали подростка, подозреваемого в автонаезде на ребенка. Об этом сообщили в пресс-службе столичного УПСМ.

Автонаезд произошел 16 февраля примерно в 12.00 на пересечении улиц Салиева и Кантемировской. Водитель автомобиля «Нива» сбил 11-летнюю девочку и скрылся с места происшествия. Девочка была госпитализирована. Сотрудники отдела розыска УПСМ установили личность подозреваемого и нашли спрятанную в гараже машину.

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Оказалось, что за рулем «Нивы» был 17-летний Л.М. Он дал признательные показания. Факт наезда зарегистрирован в журнале учета информации, назначены все необходимые экспертизы. Ведется следствие. Авто водворили на штрафстоянку.