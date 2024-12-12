Хулиганство и пересечение границы. За что оштрафовали Райыма Матраимова?

Общественность возмутила новость о том, что бывшего заместителя главы Таможенной службы Кыргызстана Райымбека Матраимова признали виновным по двум статьям, но отпустили на свободу, оштрафовав на 100 тысяч сомов.

Первая статья — 378 часть 1 «Незаконное пересечение государственной границы Кыргызской Республики». Наказывается исправительными работами от одного до трех лет или штрафом от 500 до 1 тысячи расчетных показателей, или лишением свободы до двух лет.

Вторая статья — 280 часть 2 пункт 3 «Хулиганство, совершенное с применением или попыткой применения огнестрельного, газотравматического оружия, ножей, кастетов и иного холодного оружия либо других предметов, специально приспособленных для причинения вреда здоровью» УК КР. За это следует наказание в виде штрафа от 500 до 1 тысячи расчетных показателей или лишением свободы от трех до пяти лет.

И это не те обвинения, которые изначально публично вменяли Райымбеку Матраимову. В Первомайский районный суд дело в производство поступило 2 декабря 2024-го. Рассмотрев его в течение рабочей недели, уже 6 декабря судья Ильяс Керимкулов вынес приговор, по которому бывшего таможенника отпустили на свободу, применив только штрафные санкции, путем полного сложения наказаний, что позволяет статья 77 УПК КР.

Появились подробности уголовного дела в отношении Райымбека Матраимова, взятые из производственного протокола суда.

С 2015 по 2017 год Райымбек Матраимов занимал должность заместителя главы Таможенной службы. Тогда его имя часто упоминалось в журналистских расследованиях, в том числе и в материалах о выводе из таможни $700 миллионов. Также это имя упоминалось в материалах журналистов из-за тесных связей с известным бизнесменом Хабибулой Абдукадыром и об убийстве Айеркена Саймаити.

Все эти факты в 2020-м дали старт следствию в отношении Райымбека Матраимова по статье «Коррупция» УК КР. В результате в бюджет государства в качестве возмещения ущерба он выплатил 2 миллиарда сомов и заключил соглашение о сотрудничестве со следствием. Кроме того, утверждается в материалах дела, что канал реализации коррупционных схем экс-замглавы Таможенной службы в ведомстве полностью пресечен.

Суд пришел к выводу, что с 2015 по 2020 год влияние Райымбека Матраимова заметно усилилось, поскольку он познакомился и сблизился с так называемым вором в законе Камчи Кольбаевым.

«Осенью 2022-го для восстановления своих коррупционных схем на таможне Райымбек Матраимов начал продумывать план по созданию нового преступного канала. В поле зрения попал его сват успешный предприниматель из Узбекистана Хабибула Абдукадыр, владеющий крупной логистической компанией в Центральной Азии и занимающийся транспортировкой импортных товаров из Китая», — написано в постановлении.

Установлено, в ноябре 2022 года бывший таможенник позвонил Хабибуле Абдукадыру и Т.Р. и заявил, что вновь контролирует таможенные процедуры в Кыргызстане. После он требовал, чтобы Т.Р. приехал к нему домой, услышав отказ, приказал своему окул бала А.А. любыми путями привезти Т. Р. к себе домой в село Орто-Сай. А.А. пригласил Т.Р. в жилой комплекс на пересечении улиц Токтогула и Гоголя и при встрече передал ему телефон, чтобы тот поговорил с Камчи Кольбаевым. Последний пригрозил, что в случае отказа приехать его привезут к Райымбеку Матраимову в багажнике. В итоге, испугавшись Камчи Кольбаева, Т.Р. поехал к Райымбеку Матраимову.

«Райымбек Матраимов, Камчи Кольбаев, бывший заместитель главы ГТС Замирбек Карашев и телохранители находились в бане, когда Т.Р. пришел к нему домой. Там Райымбек Матраимов приставил пистолет к голове Т.Р., но оружие у него отобрали. После Камчи Кольбаев передал пистолет охраннику, который произвел выстрел для устрашения. Все эти действия были направлены на то, чтобы через Т.Р. донести до Хабибулы Абдукадыра мысль, что он влияет на решение вопросов на таможне. Он также высказал претензии Хабибуле Абдукадыру, упомянув, что из-за него ему пришлось возместить государству ущерб в 2 миллиарда сомов и теперь они должны возместить эту сумму Матраимову», — говорится в протоколе суда.

По данному факту правоохранители возбудили уголовное дело, после чего Райымбек Матраимов пересек кыргызско-узбекскую границу и улетел в Дубай.