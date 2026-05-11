Российский режиссер будет сотрудничать с молодежным театром «Учур»

Художественный руководитель государственного молодежного театра «Учур» Улан Омуралиев встретился с российским режиссером, выпускником ГИТИСа Дмитрием Поповым. Об этом сообщает Минкультуры.

В рамках встречи организовано знакомство с творческим коллективом театра, а также обсуждены предстоящие творческие планы.

Во время беседы режиссер поделился с коллективом театра идеями о концепции нового спектакля, сценическом решении и общем творческом направлении постановки.

Также состоялся подробный обмен мнениями о репетиционном процессе, который начнется в ближайшие дни, художественном оформлении спектакля, методах работы с актерским составом и особенностях будущей постановки.
