На программу «золотых виз» Трампа подали лишь 338 заявок

Администрация президента США в конце апреля раскрыла данные о заявках по программе «золотых виз», которая была запущена в декабре 2025 года по инициативе Дональда Трампа. Он рекламировал ее как быстрый путь к гражданству США для состоятельных людей («золотая виза» стоит от $1 миллиона), пишет Meduza.

К концу апреля на «золотую визу» было подано 338 заявок. Среди этих заявителей лишь 165 человек оплатили невозвратный регистрационный сбор в $15 тысяч и только 59 человек перешли к следующему этапу — заполнению документов в министерстве внутренней безопасности США.

Как пишет The Washington Post, иммиграционные юристы отговаривают клиентов от участия в программе «золотых виз», потому что она не имеет одобрения Конгресса и может быть отменена указом президента. Кроме того, она подвержена риску судебных разбирательств и не дает налоговых преимуществ по сравнению с другими иммиграционными программами для иностранных инвесторов.

Среди юристов, которые не хотят работать с программой «золотых виз» The Washington Post называет Майкла Уайлдса, который помогал получить гражданство США первой леди Мелании Трамп и ее родителям.
