Модникам с ЗОЖ теперь доступны ювелирные смарт-браслеты Luna Core и Sense Core

Компания Inllie представила линейку умных украшений Luna Core и Sense Core. Они объединили функции фитнес-трекеров и аксессуаров.

Флагманская модель Luna Core представляет собой ювелирный браслет с корпусом из нержавеющей стали, цинкового сплава и эпоксидной смолы весом 11,6 грамма. Новинку позиционируют как аксессуар для постоянного ношения, практически не ощущаемый на руке.

Sense Core получила более тонкий корпус толщиной 5,6 милимметра и встроенный дисплей, который отображает время, пульс и уровень заряда аккумулятора. Устройство предлагается с двумя вариантами ремешков: металлической миланской сеткой и силиконовым браслетом.

Обе модели оснащены одинаковым набором сенсоров и функций. Устройства отслеживают пульс, уровень кислорода в крови, качество сна, уровень стресса на основе вариабельности сердечного ритма, а также поддерживают мониторинг менструального цикла, количество пройденных шагов и имеют разнообразные спортивные режимы. Основное различие между моделями заключается в наличии дисплея у Sense Core, тогда как Luna Core работает исключительно в связке с мобильным приложением.

Автономность устройств составляет 5–7 дней при активном использовании. В режиме ожидания Luna Core способна проработать до 12 дней, а Sense Core — до 10 дней.

Стоимость Luna Core составляет $149, а Sense Core оценен в $109.
