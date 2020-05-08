Глава ГСИН рассказал о сотруднице, у которой подозревают коронавирус

Коронавирус у сотрудницы Государственной службы исполнения наказаний на сегодняшний день не подтвержден. Об этом 24.kg сообщил глава ведомства Мелис Турганбаев.

По его словам, женщина трижды сдавала ПЦР-анализ, в двух из них результат оказался отрицательным.

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«Сотрудница ГСИН не имеет доступа к спецконтингенту. Она работает в канцелярии службы, ее должностные обязанности — учет находящихся в учреждениях системы заключенных, осужденных и подследственных. У нее трижды брали анализы на коронавирусную инфекцию. При этом первый и третий ПЦР-тесты показали отрицательный результат. Сейчас она изолирована и находится в обсервации под наблюдением врачей. Говорить, что у сотрудницы ГСИН коронавирус, преждевременно», — сказал Мелис Турганбаев.

Глава пенитенциарной системы высказал недоумение тем, что чиновники Минздрава дают непроверенную информацию.

«У нас что, в стране объявлены соревнования, кто больше наговорит про коронавирус? В ГСИН все под контролем. Служба работает в штатном режиме. У нас есть свои две лаборатории. Нам передали ПЦР-тесты для проведения анализов. Но их недостаточно. Пусть Минздрав лучше сосредоточит свою работу на своевременном обеспечении, в том числе и ГСИН, необходимыми тестами и медикаментами», — прокомментировал Мелис Турганбаев ситуацию.

По его словам, составлен график, по которому сотрудники службы проходят тестирование и ежедневный осмотр.

Руководитель ГСИН призвал чиновников «заниматься своими делами и не нагнетать и без того сложную в стране ситуацию».