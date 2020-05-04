12:23
USD 78.89
EUR 85.88
RUB 1.08
Общество
Сюжет: Новый коронавирус

После снятия режима ЧП мэрия Бишкека может ограничить въезд в столицу

Мэрия Бишкека рассматривает вопрос определенных ограничительных мер для въезда в столицу автомобилей и людей в случае снятия режима ЧП. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова.

По ее словам, необходимо будет предъявить не только пропуск, но и справку о прохождении анализа на коронавирус (экспресс-тестирование или ПЦР).

«Кроме того, мы рассматриваем совместно в ГУОБДД вопрос об установке внутренних санитарных постов для ограничения передвижения автомобилей и пешеходов. Мэрия Бишкека изучает и будет ужесточать карантинные меры в жилых массивах. Кроме того, при необходимости райадминистрации совместно с уполномоченными органами установят санитарные посты и будут проверять все очаги, где были выявлены зараженные и контактные лица. Усиливаются меры по выявлению и поиску контактных лиц как на территории столицы, так и среди въезжающих в Бишкек», — сказала она.
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/151841/
просмотров: 215
Версия для печати
Материалы по теме
Главы Казахстана и Кыргызстана обсудили совместные меры по борьбе с COVID-19
Каждый третий случай коронавируса в Бишкеке выявлен в жилых массивах
Таксистам и парикмахерам пригрозили штрафами за нарушение санитарных правил
У контактировавших с умершей от коронавируса женщиной анализы отрицательные
В инфекционную больницу госпитализировали 7 силовиков с коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в мире превысило 3,5 миллиона человек
В Кыргызстане еще 9 медиков заразились коронавирусом
В Кыргызстане от коронавируса выздоровели еще 11 человек
В Кыргызстане зарегистрировали еще 35 случаев коронавируса. Всего — 830
Обманули? Кыргызстанцев, застрявших в Соль-Илецке, так и не вывезли
Популярные новости
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
К&nbsp;концу мая не&nbsp;будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19 К концу мая не будет ежедневной регистрации случаев заражения COVID-19
Каждый четвертый заболевший коронавирусом в&nbsp;Бишкеке&nbsp;&mdash; житель жилмассива Каждый четвертый заболевший коронавирусом в Бишкеке — житель жилмассива
Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных Врачи Ошской больницы заявили, что администрация скрывает число зараженных
Бизнес
Успей сказать &laquo;спасибо&raquo;: Beeline проводит ежегодную акцию в&nbsp;помощь ветеранам ВОВ Успей сказать «спасибо»: Beeline проводит ежегодную акцию в помощь ветеранам ВОВ
Подготовься к&nbsp;ОРТ в&nbsp;приложении Mega24 Подготовься к ОРТ в приложении Mega24
Заявление Каракольской городской организации партии &laquo;Биримдик&raquo; Заявление Каракольской городской организации партии «Биримдик»
&laquo;Газпром Кыргызстан&raquo; заботится о&nbsp;благополучии участников ВОВ «Газпром Кыргызстан» заботится о благополучии участников ВОВ
4 мая, понедельник
12:17
После снятия режима ЧП мэрия Бишкека может ограничить въезд в столицу После снятия режима ЧП мэрия Бишкека может ограничить в...
12:06
Главы Казахстана и Кыргызстана обсудили совместные меры по борьбе с COVID-19
12:01
Каждый третий случай коронавируса в Бишкеке выявлен в жилых массивах
11:56
В каком районе Бишкека больше всего заболевших коронавирусом, рассказали в мэрии
11:46
Таксистам и парикмахерам пригрозили штрафами за нарушение санитарных правил