После снятия режима ЧП мэрия Бишкека может ограничить въезд в столицу

Мэрия Бишкека рассматривает вопрос определенных ограничительных мер для въезда в столицу автомобилей и людей в случае снятия режима ЧП. Об этом на брифинге сообщила вице-мэр столицы Татьяна Кузнецова.

По ее словам, необходимо будет предъявить не только пропуск, но и справку о прохождении анализа на коронавирус (экспресс-тестирование или ПЦР).

«Кроме того, мы рассматриваем совместно в ГУОБДД вопрос об установке внутренних санитарных постов для ограничения передвижения автомобилей и пешеходов. Мэрия Бишкека изучает и будет ужесточать карантинные меры в жилых массивах. Кроме того, при необходимости райадминистрации совместно с уполномоченными органами установят санитарные посты и будут проверять все очаги, где были выявлены зараженные и контактные лица. Усиливаются меры по выявлению и поиску контактных лиц как на территории столицы, так и среди въезжающих в Бишкек», — сказала она.



