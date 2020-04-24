12:32
USD 80.43
EUR 86.85
RUB 1.07
Общество

В Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась

В Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

«Если посмотреть эпидемиологические параметры, у нас не было отмечено высокого роста. Можно сказать, что стабилизировалось. По нашему анализу, пик должен был пройти на этой неделе. У нас продолжается анализ. Мы должны правильно оценивать эпидемиологическую ситуацию», — сказал он.

По словам Нурболота Усенбаева, есть основание предполагать снижение заболеваемости.

«Я далек от мнения, что будет заболеваемость расти. Но мы все тщательно изучаем, усиливаем меры. Мы проверили всех контактных, взяли анализы. В последние недели зафиксировано от 25 до 40 зараженных», — сказал он.

На сегодня подтвержденных случаев заражения COVID-19 в Кыргызстане — 656.

 
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/150970/
просмотров: 2168
Версия для печати
Материалы по теме
Минздрав рассказал, как не допустить повторной вспышки вируса после отмены ЧП
Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
В Кыргызстане еще не посчитали расходы на лечение больных коронавирусом
Число зараженных коронавирусом в мире приближается к 3 миллионам человек
В Кыргызстане еще 10 медиков заразились коронавирусной инфекцией
В Кыргызстане выявили еще 25 случаев коронавируса. Общее число — 656
Польские медики сегодня отправятся в Ош и Джалал-Абад
Сократить парламент седьмого созыва на 30 депутатов предлагает Дастан Бекешев
Цифра дня. 48 процентов больных коронавирусом людей выписаны из больниц
В Кыргызстане запущена система лабораторного диагностирования коронавируса
Популярные новости
Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в&nbsp;Бишкеке Минздрав объяснил стремительный рост заразившихся коронавирусом в Бишкеке
У&nbsp;кыргызстанцев, прибывших из&nbsp;Турции, обнаружили коронавирус У кыргызстанцев, прибывших из Турции, обнаружили коронавирус
Стала известна стоимость анализов на&nbsp;COVID-19&nbsp;в частной лаборатории Стала известна стоимость анализов на COVID-19 в частной лаборатории
Коронавирус в&nbsp;Кыргызстане. Число больных и&nbsp;карта распространения заболевания Коронавирус в Кыргызстане. Число больных и карта распространения заболевания
Бизнес
Месяц бесплатного интернета и&nbsp;онлайн-календарь Орозо в&nbsp;приложении Mega24 Месяц бесплатного интернета и онлайн-календарь Орозо в приложении Mega24
Пройди онлайн-идентификацию в&nbsp;приложении MegaPay и&nbsp;получи 2&nbsp;Гб в&nbsp;подарок Пройди онлайн-идентификацию в приложении MegaPay и получи 2 Гб в подарок
Обвиняемые по&nbsp;делу &laquo;Акнета&raquo; просят Путина о&nbsp;справедливом разбирательстве Обвиняемые по делу «Акнета» просят Путина о справедливом разбирательстве
Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как Сервис Lalafo готов помочь 1,5 миллиона своих пользователей. Узнайте как
24 апреля, пятница
12:12
В Бишкеке задержали мужчину, который торговал пропусками В Бишкеке задержали мужчину, который торговал пропускам...
12:02
На въезде в село Арашан женщина на автомобиле снесла бетонный блок
11:39
В Бишкеке после 30 апреля могут заработать СТО и службы такси
11:20
ДТП в 12-м микрорайоне. Двух мужчин госпитализировали в больницу
11:12
В Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась