В Кыргызстане заболеваемость коронавирусом стабилизировалась. Об этом на брифинге заявил заместитель министра здравоохранения Нурболот Усенбаев.

«Если посмотреть эпидемиологические параметры, у нас не было отмечено высокого роста. Можно сказать, что стабилизировалось. По нашему анализу, пик должен был пройти на этой неделе. У нас продолжается анализ. Мы должны правильно оценивать эпидемиологическую ситуацию», — сказал он.

По словам Нурболота Усенбаева, есть основание предполагать снижение заболеваемости.

«Я далек от мнения, что будет заболеваемость расти. Но мы все тщательно изучаем, усиливаем меры. Мы проверили всех контактных, взяли анализы. В последние недели зафиксировано от 25 до 40 зараженных», — сказал он.