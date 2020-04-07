Гуманитарную помощь в Бишкеке получат более 50 тысяч семей. Об этом на брифинге сообщил мэр Бишкека Азиз Суракматов.

По его словам, за счет городского бюджета планируется раздать 15 тысяч продуктовых наборов (мука, рис, масло и другое). Районные штабы уточняют списки реально нуждающихся с привлечением наблюдателей. Кроме того, правительство выделило Бишкеку 6 тысяч мешков муки, половину из которых уже раздали.

Азиз Суракматов добавил, что большую помощь оказывают представители бизнеса, они обеспечат 20 тысячами продуктовых наборов. Арабские благотворительные фонды планируют оказать помощь 15 тысячам семей. «Помощь оказывают и волонтеры», — отметил он.

В то же время мэр отметил, что необходимо координировать действия, чтобы избежать моментов, когда одним и тем же семьям помощь поступает из разных источников, а до кого-то она не доходит совсем.