В Кыргызстане построят 27 школ на средства Саудовского фонда развития

Саудовский фонд развития выделит $30 миллионов на строительство школ в Кыргызстане. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР Бактыбек Абдиев.

По его словам, на эти средства планируется построить 27 школ. Проведены тендеры на строительно-монтажные работы.

Глава Госстроя добавил, что, по данным Министерства образования, 17 школ страны находятся в аварийном состоянии.

«Одно учебное заведение включено в список объектов, которые будут построены за счет арабского фонда», — сказал Бактыбек Абдиев.

Он отметил, что восемь аварийных школ включены в список по статье «капитальные вложения» на 2019 год, по остальным предусмотрено 10 миллионов сомов на предпроектную документацию.

«С начала 2020 года начнем строительство этих школ», — заключил глава Госстроя.