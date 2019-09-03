В Кыргызстане построили 15 новых школ и спортивных залов к ним. Об этом на пресс-конференции сообщил директор Государственного агентства архитектуры, строительства и жилищно-коммунального хозяйства КР Бактыбек Абдиев.

По его словам, на строительство и капитальный ремонт соцобъектов Госстрою выделено 2 миллиарда 130 миллионов сомов. Всего в списке около 400 зданий и помещений. До конца года Госстрой планирует завершить строительство и ремонт 94 из них.

«На 1 сентября завершено строительство 20 объектов: 15 — образования, 3 — здравоохранения, один многоэтажный дом для ЛОВЗ и один психоневрологический диспансер. Еще в 27 проведен капитальный ремонт», — отметил он.

Бактыбек Абдиев объяснил, что в список первоочередных включили те, где процент завершенности работ выше. Многие начаты еще в 2014-2015 годах.

Он добавил, что при дополнительном финансировании на 137,8 миллиона сомов, возможно, закончат строительство и ремонт еще 25 объектов, в том числе 17 школ и спортивных залов к ним.