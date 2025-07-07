Российский рубль, евро и юань подешевели к сому. Курс валют на 7 июля

Фото из интернета. Евро начал дешеветь после роста на прошлой неделе

Официальные курсы российского рубля, евро и китайского юаня снизились. Доллар и казахстанский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.

Доллар США:

Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,79 сома.

Евро:

Официальный курс НБ КР: 102,9593 сома (снижение на 0,2 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,17 сома, продажа — 103,15 сома.

Российский рубль:

Официальный курс НБ КР: 1,1074 сома (снижение на 0,22 процента).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,095 сома, продажа — 1,123 сома.

Казахстанский тенге:

Официальный курс НБ КР: 0,1683 сома (без изменений).

Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1415 сома, продажа — 0,1782 сома.

Китайский юань: