Российский рубль, евро и юань подешевели к сому. Курс валют на 7 июля

Официальные курсы российского рубля, евро и китайского юаня снизились. Доллар и казахстанский тенге стабильны. Об этом свидетельствуют данные Национального банка Кыргызстана и обменных пунктов Бишкека.
Доллар США:
- Официальный курс НБ КР: 87,45 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 87,38 сома, продажа — 87,79 сома.
Евро:
- Официальный курс НБ КР: 102,9593 сома (снижение на 0,2 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 102,17 сома, продажа — 103,15 сома.
Российский рубль:
- Официальный курс НБ КР: 1,1074 сома (снижение на 0,22 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 1,095 сома, продажа — 1,123 сома.
Казахстанский тенге:
- Официальный курс НБ КР: 0,1683 сома (без изменений).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 0,1415 сома, продажа — 0,1782 сома.
Китайский юань:
- Официальный курс НБ КР: 12,2052 сома (снижение на 0,06 процента).
- Средний курс в обменных пунктах: покупка — 12,05 сома, продажа — 12,8 сома.