Минприроды построит станции мониторинга воды за $300 тысяч

Министерство природных ресурсов Кыргызстана намерено построить четыре станции мониторинга воды, общий бюджет которых составит $300 тысяч. Эта информация содержится в новом отчете Евразийского банка развития (ЕАБР) на тему «Инфраструктура в Евразии».

Станции установят в стратегически важных точках страны. В Бишкеке начнет работать круглосуточная станция, в Оше появится автономная установка, а две аналогичные станции разместят на озере Иссык-Куль для круглогодичного мониторинга. Финансируют проект за счет грантов Всемирного банка.