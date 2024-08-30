Минприроды построит станции мониторинга воды за $300 тысяч

Министерство природных ресурсов Кыргызстана намерено построить четыре станции мониторинга воды, общий бюджет которых составит $300 тысяч. Эта информация содержится в новом отчете Евразийского банка развития (ЕАБР) на тему «Инфраструктура в Евразии».
Станции установят в стратегически важных точках страны. В Бишкеке начнет работать круглосуточная станция, в Оше появится автономная установка, а две аналогичные станции разместят на озере Иссык-Куль для круглогодичного мониторинга. Финансируют проект за счет грантов Всемирного банка.
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Станции мониторинга воды — специализированные объекты или установки, предназначенные для постоянного наблюдения и анализа качества воды в реках, озерах, водоемах и других водных ресурсах. Эти станции оснащены различными приборами и сенсорами, которые измеряют параметры воды, такие как температура, уровень загрязненности, содержание растворенных веществ, кислород, pH, а также наличие токсичных химических веществ или биологических загрязнителей.