Нацбанк Кыргызстана принимает меры для минимизации рисков вторичных санкций

Национальный банк проводит соответствующую работу в целях недопущения негативных последствий международных санкций на банковскую систему Кыргызстана. Об этом 24.kg сообщили в пресс-службе регулятора.

Там заверили, что принимают необходимые меры по минимизации рисков вторичных санкций для обеспечения финансовой стабильности страны.

«В частности, Нацбанк на регулярной основе направляет коммерческим банкам письма о рисках вторичных санкций и для недопущения обхода санкций рекомендует им проводить работу по усилению контроля и принятию мер по недопущению операций с товарами и лицами, находящимися в санкционных списках США (OFAC) и ЕС. Постоянно организуются рабочие встречи с коммерческими банками в целях недопущения риска прекращения банковских корреспондентских отношений, в рамках которых проводится разъяснительная работа с коммерческими банками по предупреждению незаконного ввоза/вывоза товаров, подпадающих под экспортный контроль», — прокомментировали в НБ КР.

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Кроме того, в нормативных требованиях Национального банка предусмотрены нормы по соблюдению коммерческими банками законодательства республики по противодействию финансированию терроризма и отмыванию доходов (ПФТ/ОД) и международных санкций.

«На сегодня ситуация на внутреннем валютном рынке остается относительно стабильной. Нацбанк в ходе валютной политики придерживается режима плавающего обменного курса, который предполагает формирование обменного курса на основе спроса и предложения на иностранную валюту. НБ КР постоянно отслеживает ситуацию, складывающуюся на внутреннем валютном и внешних финансовых рынках. При необходимости для поддержания стабильной ситуации на валютном рынке он примет соответствующие меры согласно проводимой денежно-кредитной политике», — заключили в финансовом регуляторе.