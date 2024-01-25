17:46
USD 89.32
EUR 97.09
RUB 1.01
Экономика

В 2023 году на Кыргызской фондовой бирже совершено сделок на 29 миллиардов сомов

На Кыргызской фондовой бирже по итогам 2023 года совершено 2 тысячи 24 сделки на 29 миллиардов сомов. Такие данные приводит пресс-служба КФБ.

В том числе на рынке корпоративных ценных бумаг проведено 1 тысяча 953 сделки на 27,5 миллиарда сомов, на рынке государственных ценных бумаг — 60 сделок на 1,3 миллиарда сомов. В товарно-сырьевом секторе и секторе драгоценных металлов состоялись сделки на общую сумму 210 тысяч и 220 тысяч сомов соответственно.

Общий объем торгов на фондовом рынке за 2023 год увеличился на 11 миллиардов сомов, или на 61,9 процента по сравнению с 2022-м.

«На начало 2024 года в официальном списке КФБ значатся ценные бумаги 36 компаний Кыргызстана. В 2023 году в листинг высшей категории «А» вошло Министерство финансов Кыргызстана с ценными бумагами двух видов: государственными казначейскими векселями сроком обращения 12 месяцев и государственными казначейскими облигациями сроком обращения два года», — подчеркнули в КФБ.
Ссылка: https://24.kg/ekonomika/285077/
просмотров: 300
Версия для печати
Материалы по теме
Минфин стал главным акционером Кыргызской фондовой биржи
Садыр Жапаров приглашает крупный американский бизнес инвестировать в Кыргызстан
Государственные ценные бумаги можно будет купить через мобильное приложение
В Кыргызстане двум компаниям выдано разрешение на деятельность криптобиржи
Теперь официально. Нацбанк начал продавать слитки золота на бирже
Сырье, векселя, торги. Куда движется Кыргызская фондовая биржа?
Запуск первых торгов государственными ценными бумагами на бирже ожидается в мае
Цифра дня. 18,6 миллиарда сомов составил объем сделок на Фондовой бирже
Президент подписал указ о мерах по развитию фондового рынка
Подписан указ о мерах по дальнейшему развитию фондового рынка
Популярные новости
В&nbsp;Кыргызстане впервые за&nbsp;долгое время подорожал тенге В Кыргызстане впервые за долгое время подорожал тенге
Запуск кыргызско-узбекского автомобильного завода откладывается Запуск кыргызско-узбекского автомобильного завода откладывается
В&nbsp;Кыргызстане курс российского рубля снова сравнялся с&nbsp;сомом В Кыргызстане курс российского рубля снова сравнялся с сомом
В&nbsp;споре вокруг комплекса &laquo;Аврора Грин&raquo; поставлена точка&nbsp;&mdash; возвращен государству В споре вокруг комплекса «Аврора Грин» поставлена точка — возвращен государству
Бизнес
&laquo;Кыргызтелеком&raquo; продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA «Кыргызтелеком» продолжает сдачу объектов проекта Digital CASA
Как кыргызстанцам отправлять деньги из&nbsp;России Как кыргызстанцам отправлять деньги из России
Целы и&nbsp;невредимы: ночное землетрясение не&nbsp;отразилось на&nbsp;объектах Elite House Целы и невредимы: ночное землетрясение не отразилось на объектах Elite House
Добро пожаловать в&nbsp;новый филиал ЗАО &laquo;Коммерческий Банк КСБ&raquo;, открытый в&nbsp;Бишкеке! Добро пожаловать в новый филиал ЗАО «Коммерческий Банк КСБ», открытый в Бишкеке!
25 января, четверг
17:28
В Бишкеке пьяный мужчина не давал покоя своей семье. Его закрыли на трое суток В Бишкеке пьяный мужчина не давал покоя своей семье. Ег...
17:19
Ликвидация Kloop Media. Юристы ходатайствовали о возврате иска прокуратуры
17:01
Армения намерена направить военного атташе в Кыргызстан
16:53
Суд прекратил рассмотрение дела в отношении блогера Улукбека Карыбек уулу
16:06
В 2023 году на Кыргызской фондовой бирже совершено сделок на 29 миллиардов сомов