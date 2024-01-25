В 2023 году на Кыргызской фондовой бирже совершено сделок на 29 миллиардов сомов

На Кыргызской фондовой бирже по итогам 2023 года совершено 2 тысячи 24 сделки на 29 миллиардов сомов. Такие данные приводит пресс-служба КФБ.

В том числе на рынке корпоративных ценных бумаг проведено 1 тысяча 953 сделки на 27,5 миллиарда сомов, на рынке государственных ценных бумаг — 60 сделок на 1,3 миллиарда сомов. В товарно-сырьевом секторе и секторе драгоценных металлов состоялись сделки на общую сумму 210 тысяч и 220 тысяч сомов соответственно.

Общий объем торгов на фондовом рынке за 2023 год увеличился на 11 миллиардов сомов, или на 61,9 процента по сравнению с 2022-м.

«На начало 2024 года в официальном списке КФБ значатся ценные бумаги 36 компаний Кыргызстана. В 2023 году в листинг высшей категории «А» вошло Министерство финансов Кыргызстана с ценными бумагами двух видов: государственными казначейскими векселями сроком обращения 12 месяцев и государственными казначейскими облигациями сроком обращения два года», — подчеркнули в КФБ.