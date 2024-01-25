Цифра дня. 102 миллиона евро вложил ЕБРР в проекты в Кыргызстане в 2023 году

В 2023 году Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) инвестировал 102 миллиона евро в 22 проекта в Кыргызстане. Такие данные приводит представительство банка в КР.

Отмечается, что это самый большой объем ежегодных инвестиций ЕБРР в страну за более чем пятилетний период. При этом 67 процентов проектов подписаны с компаниями частного сектора и почти 40 процентов инвестиций были «зелеными».

«Средства банка использовали для создания инклюзивных возможностей трудоустройства, продвижения предпринимательской инициативы и внедрения климатически устойчивых технологий», — говорится в сообщении.

ЕБРР продолжил реализацию своих флагманских программ, таких как «Фонд финансирования зеленой экономики», предназначенный для экологически чистых и инновационных решений, и «Зеленые города», помогающие решать экологические проблемы и стимулирующие инвестиции в муниципальную инфраструктуру. Банк занялся вопросами молодежного предпринимательства и трудоустройства в Центральной Азии и Кыргызстане, запустив семилетнюю программу «Молодежь в бизнесе».

ЕБРР выделил новые средства для поддержки модернизации систем водоснабжения в Баткенской и Джалал-Абадской областях. Республика получила кредит на модернизацию 30-километрового участка кольцевой дороги вокруг озера Иссык-Куль.

«Возобновление сотрудничества банка с энергетическим сектором КР позволило подписать проекты, направленные на повышение устойчивости страны к изменению климата. Они включали в себя кредиты на повышение надежности национальной сети передачи и распределения электроэнергии и на модернизацию Лебединовской ГЭС — крупнейшая инвестиция в гидроэнергетический сектор за прошедшие 20 лет. В прошлом году ЕБРР завершил проект строительства полигона твердых бытовых отходов в Бишкеке, который принесет значительную экологическую пользу более чем 1 миллиону человек, проживающих в столице Кыргызстана», — заключили в ЕБРР.